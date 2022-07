Skill y Strike se enfrentarán en la sexta y última batalla de la FMS Perú 2022 jornada 6. | Fuente: Twitter

Este duelo promete ser uno de los mejores de la jornada 6 de la FMS Perú 2022. Skill y Strike lucharán por llevarse los tres puntos en la ciudad de Chiclayo. ¿Cómo llegan ambos freestylers a esta fecha?

Skill viene de perder su batalla contra Nekroos en la jornada anterior. Además, su voz fue el principal problema ya que estaba afónico; sin embargo, superó las expectativas del público. Mientras que Strike no estuvo en la quinta fecha por problemas de salud, así que esta será su oportunidad para reinvindicarse.

Entrada para la jornada 6 de la FMS Perú 2022

La jornada 6 de la FMS Perú 2022 se realizará en Piura el 9 de julio. Asimismo, anunciaron que las entradas están a la venta y se pueden adquirir desde la plataforma de fmstickets.com.

Cabe resaltar que la liga peruana está recorriendo el país para que los fanáticos del freestyle puedan disfrutar del evento en vivo y no sea centralizado netamente en Lima como la temporada anterior.

Strike quiere una FMS Callao

Siendo MVP de la fecha anterior y quitándose de encima la predicción de descenso, Strike va con miras a la sexta jornada de la FMS Perú 2022.

Sl MC del Callao “le tiene sin cuidado” con qué contrincante le toque ya que los ve a todos de “igual a igual”:

“A los otros 10 participantes que están en la liga los respeto bastante, pero me tiene sin cuidado. A mí lo que haga el resto me tiene sin cuidado, a los demás los veo de igual a igual, como un rival normal, a darle con todo en la jornada que viene, sin mirar a nadie por debajo ni por encima del hombro, solo lo veré como un rival más”, resaltó Strike a RPP Noticias en conferencia de prensa.

La liga nacional ha visitado diferentes departamentos del Perú, no obstante, el reciente MVP espera que pueda llegar al lugar que lo vio crecer: el Callao. “Ojalá esté en las posibilidades en que se pueda realizar, espero y confío en que la producción encontrará un lugar ahí. Lo vamos a recibir bien bonito, no se preocupen”, comentó. Hasta se animó a proponer espacios para realizar una próxima fecha: “Puede ser el Real Felipe o también el estadio”, sostuvo.

