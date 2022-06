Metz (host), DJ Dmandado y Mcias (Host) forman parte del equipo de la FMS Perú 2022. | Fuente: Twitter

Tras la confusión y finalmente el éxito de la fecha pasada, la jornada 6 de la FMS Perú 2022 llegará nuevamente al norte de país, exactamente a Piura. Los 12 freestylers nacionales viajarán hasta esta ciudad para continuar con la liga que ya va por su segunda temporada.

Fecha de la jornada 6 de la FMS Perú 2022

La jornada 6 de la FMS Perú 2022 se realizará en Piura el 9 de julio. Asimismo, anunciaron que las entradas estarán a la venta y se pueden adquirir desde la plataforma de fmstickets.com desde el martes 14 de junio a las 9:00 a.m.

Cabe resaltar que la liga peruana está recorriendo el país para que los fanáticos del freestyle puedan disfrutar del evento en vivo y no sea centralizado netamente en Lima como la temporada anterior.

Vijay Kesh: el primer peruano en ir a la FMS Internacional

Vijay Kesh demostró su talento y habilidad en el freestyle al vencer a Mnak en la jornada 2 de la FMS Internacional 2022. Su batalla contra el español fue la última de la fecha por lo que generó expectativa.

Tras una ardua decisión del jurado y con una réplica detrás, el rapero del Rímac se llevó la victoria, por lo que pasa directamente a la final de la FMS Internacional. Vijay Kesh es el primer peruano en pasar a esta ronda.

"Antes que nada, tengo que darle razón a Mnak, no tiene la culpa de donde nació, cuando uno está acá, el otro pone un tema y el otro responde, no es nada personal", dijo el freestyler de la FMS Perú, quien en su batalla hablaron sobre el oro que robó España a Perú, un recurso bastante usado cuando hay enfrentamientos entre peruanos y españoles.

Tras el discruso de Vijay Kesh, el público mexicano aplaudió la victoria del freestyler nacional.

