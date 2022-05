La jornada 5 de la FMS Perú 2022 ya tiene fecha confirmada y se realizará en Chiclayo. | Fuente: Twitter

Tras el éxito de la fecha pasada, la jornada 5 de la FMS Perú 2022 llegará al norte de país, exactamente a Chiclayo. Los 12 freestylers nacionales viajarán hasta esta ciudad para continuar con la liga que ya va por su segunda temporada.

Fecha de la jornada 5 de la FMS Perú 2022

La jornada 5 de la FMS Perú 2022 se realizará en el Jockey Club de Chiclayo el 5 de junio. Asimismo, anunciaron que las entradas ya están a la venta y se pueden adquirir desde la plataforma de Joinnus.

Cabe resaltar que la liga peruana está recorriendo el país para que los fanáticos del freestyle puedan disfrutar del evento en vivo y no sea centralizado netamente en Lima como la temporada anterior.

La jornada 5 de la FMS Perú 2022 se realizará en Chiclayo el domingo 5 de junio. | Fuente: Twitter

Vijay Kesh criticó a la organización de la FMS Perú 2022

“Tengo un par de cositas que decirle a la organización. Estoy molesto”, comenzó Vijay Kesh en su minuto de presentación de la jornada 4 de la FMS Perú 2022 que se realizó en Arequipa el 30 de abril.

Esta vez, el rapero del Rímac confesó sentirse incómodo debido a cómo el público que asistió al evento no está en condiciones de disfrutar el show. “Cuando yo entro, un flow violento, qué pasa mi hermano, ¿han esperado demasiado y no se encuentran contentos? ¿Les llega el evento? ¿Han pagado como 200 y no le han dado ni asientos? Qué piensan, que la gente no se gasta”, continuó.

Pero eso no fue lo único que reclamó Vijay Kesh a la organización de la FMS, sino que también hizo un llamado de atención por el trato que recibieron en Arequipa: “FMS, basta. Encima nos traen de Trujillo para comer pasta (en alusión a la jornada 3). Nosotros pobrecitos y otros por ahí gasta que gasta. Si tanto les costó la entrada, al menos lo hubieran dado una canasta”, dijo.

Al finalizar, el freestyler nacional se dirigió a Asier Fernández, CEO de Urban Roosters: “Batería, a la firme, que la gente de FMS es bien fría, tuve que comer en la tía Lucía, al menos ella no me grababa mientras comía. Se me va el aire, perdón, tengo demasiado estilo y demasiado don. A la firme, Asier, si me estás escuchando, chup*n”, concluyó.

