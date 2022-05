Día de Star Wars: Freestylers que hicieron estallar al público con rimas 'fuera de la galaxia'. | Fuente: Composición

El Día de Star Wars no solo está presente en las series y películas sobre este universo, también en el freestyle. El mundo del estilo libre está lleno de temáticas y modos así que no es raro que Darth Vader u Obi-Wan Kenobi sean motivo de una batalla entre raperos.

A lo largo de la historia de esta cultura, han sido varias las veces que hemos escuchado unas cuantas rimas sobre la saga creada por George Lucas ya sea como palabra o argumento.

Es así que para celebrar el Día de Star Wars este 4 de mayo en el freestyle, recopilamos unas cuantas batallas en las que se mencionaron personajes.

El freestyle en el Día de Star Wars

1. Choque vs Enzo (Red Bull Perú 2017)

Choque y Enzo se enfrentaron en la semifinal de la Red Bull Perú 2017 y, en esta ronda, era temática libre 4x4. Después de los ataques de Enzo, el rapero de Lima norte decidió incluir a Star Wars en sus rimas. "Me toca contra mi papá, me siento en Star Wars, tú eres mi hijo, enfrenta tu realidad", se le escucha decir.

"De Star Wars habla mi compadre, porque Choque yo soy tu padre, así se improvisa", refutó Enzo. Esta batalla es una de las más comentadas en el mundo del freestyle ya que tuvo a Choque como campeón ese año.



2. Chuty vs Hander (Most Wanted Spain 2017)

En abril del 2017, Chuty y Hander batallaron en la semifinal del Most Wanted Spain realizado en Murcia, España. En los minutos finales, Chuty hizo una rima con Anakin: "Te vas por aquí a tomar por c**, más fácil por Anakin se fue para el lado oscuro". Esta frase hizo gritar a los asistentes, sin embargo, no esperaba la respuesta de Hander.

"Si me hablas de Anakin el Hander dispara free y te puede puede reventar con la espada de Faramir", sentenció. La respuesta de Chuty fue aún más contundente. "Sabes que no hay actitud, eres una espada láser y no será en la Red Bull, eres una espada láser, pero no por la actitud, eres una espada láser porque vas hacia la luz", dijo en referencia a la derrota.

Chuty ganó el Most Wanted Spain demostrando su habilidad en el doble tempo y estructuras por lo que es considerado uno de los mejores freestylers en el mundo.

3. Panchok Zpktro Angel Vs Fusok Acertijo Slater (DEM Triplece 2017)

Este evento realizado en Chile era en esquema de 3vs3, pero en una de las batallas se enfrentó Angel vs Slater. Ambos vienen del underground chileno y también incluyeron unas cuantas líneas para Star Wars.

"Mira de qué me hablas papanatas, si tuvieras tu serie serías Chewbacca", dijo Angel. "Hablas de Chewbacca pero hoy día soy un Jedi", dijo su rival. A ello respondió: "Tú eres un padawan", refutó Ángel en referencia a esta frase, que significa aprendiz en la saga de Star Wars.

4. Zasko Compare Flow Shei vs Kiro Tali Mallon Koma (Pau Battle Grupal 2017)

Este evento de plaza es de España y convocó a varios freestylers para dar lo mejor de sí. En esta ocasión, también tocaron el tema de Star Wars con un flow bastante adictivo. "Me toca contra el Kiro, yo soy el del Darth Vader del freestyle y tu mi Kiro birds".

La respuesta de Kiro hizo estallar al público: "Claro que eres Darth Vader porque solo foll*s por la puerta".





