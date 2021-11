Jota y BlackCode se enfrentarán en la tercera batalla de la Jornada 2 de la FMS Perú 2022. | Fuente: Twitter

Jota y BlackCode se enfrentarán por primera vez en Trujillo ya que son la tercera batalla confirmada de la Jornada 2 de la FMS Perú 2022.

Cabe resaltar que BlackCode se desenvuelve más en los 4x4 y los minutos libres, mientras que Jota tiene ese flow que lo caracteriza.

El freestyler de Pacanga será local en esta segunda fecha y el venezolano tendrá que repotenciar su habiliadad para soltar todo su talento en el escenario.

La segunda batalla de la FMS Perú 2022 Jornada 2

Para la segunda batalla de la Jornada 2 de la FMS Perú 2022, Nekroos y Jair Wong son los freestylers que se verán las caras en este encuentro.

Teniendo en cuenta sus presentaciones anteriores, los dos han dejado en alto su talento demostrando que pueden hacerle frente a cualquier rival.

Los representantes de Comas nos regalarán un clásico tal y como nos tienen acostumbrados en las plazas. Esta segunda batalla de la FMS Perú 2022 podrás verla el sábado 20 de noviembre.

