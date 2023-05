FMS Perú 2023: Nekroos formará parte de la tercera temporada

El sueño de muchos fanáticos del freestyle se hizo realidad. Después de coordinar con Urban Roosters, Nekroos confirmó que formará parte de la tercera temporada de la FMS Perú 2023.

Esta reincorporación se dio gracias a que la comunidad pidió su regreso, por lo que eso dio pie a que la empresa se pusieras las pilas. “El regreso del 2° clasificado del año pasado no hará desaparecer el Torneo Clasificatorio previsto”, dijeron en relación con los versus ya programados de los que no se tiene más información.

Asimismo, Urban Roosters aseguró que, los fanáticos que compraron sus entradas para la primera jornada de la FMS Perú 2023 que se realizará en Lima Centro, serán totalmente válidas para la nueva fecha que cambió por el ingreso de Nekroos.

“Sabemos que los cupos están tomados ya que por cuestiones de tiempo no habíamos podido llegar a un acuerdo en primera instancia. Gracias a los que no dejan de enviarme mensajes lindos llenos de energía, ustedes están haciendo que esto sea posible”, escribió el freestyler nacional.

FMS PERÚ 2023: CAMBIO DE FECHA Y LINE UP 🇵🇪👇🏻 pic.twitter.com/NG1zA5ua7J — FMS Perú 🇵🇪 (@FmsperuOficial) May 7, 2023

Participantes de la FMS Perú 2023

1. Piero Pistas

2. Litzen

3. Kian

4. Vijay Kesh

5. Black Code

6. Skill

7. Jota

8. Stick

9. Filósofo (Colombia)

10. Cacha (Argentina)

11. Nekroos

Hasta el momento hay 11 en la lista. Con el ingreso de Nekroos a esta temporada, ahora no se sabe cómo se escogerá el último cupo. ¿Por qué? Porque habrá un enfrentamiento entre El menor vs Tom Crowley (Chile) y solo uno estará en la liga peruana. No obstante, El Menor dijo que, así gane o pierda ese versus, no está interesado en formar parte de la liga peruana.

Por otro lado, está el evento ‘El último cupo’ donde el ganador entre el cuadrangular de Letras Tarapoto vs KG vs Venti vs Xplain, sería el participante #12. Urban Roosters deberá organizar bien esta tercera temporada porque estaría dejando a un participante sin poder ascender.