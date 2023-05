Cacha está ansioso por formar parte de la FMS Perú 2023: "Quiero disfrutar mucho de esto"

Falta un poco más de una semana para que inicie la tercera temporada de la FMS Perú 2023 y uno de los jales más esperados para esta jornada es Cacha, el freestyler natural de argentina.

A pesar de que hasta el momento no ha pisado suelo peruano para enfrentarse a un MC nacional, está muy activo en redes sociales donde asegura que ya quiere que sea 13 de mayo para poder compartir su talento.

“Que ganas de ya llegar a Perú, quiero disfrutar mucho esto, muchas ansias de la primera fecha de la FMS Perú 2023. ¡Ya falta poco!”, escribió Cacha en su cuenta de Twitter.

Como se recuerda, Urban Roosters anunció a los participantes de nuestra liga que contará con tres Mcs internacionales que buscarán llevarse el anillo de campeón. Entre ellos -aparte del argentino- se encuentra el colombiano Filósofo y hasta el momento se espera conocer qué chileno -El Menor o Tom Crowley- estará en la jornada.

Participantes de la FMS Perú 2023

1. Piero Pistas

2. Litzen

3. Kian

4. Vijay Kesh

5. Black Code

6. Skill

7. Jota

8. Stick

9. Filósofo (Colombia)

10. Cacha (Argentina)

Hasta el momento hay 10 en la lista. ¿Por qué? Porque habrá un enfrentamiento entre El menor vs Tom Crowley (Chile) y solo uno estará en la liga peruana. Además, falta ‘El último cupo’ donde el ganador entre el cuadrangular de Letras Tarapoto vs KG vs Venti vs Xplain, será el participante #12.

¿Por qué Nekroos no estará en la FMS Perú 2023?

Después de que Urban Roosters anunciara la lista de los 84 participantes de cada liga de la FMS, explicaron los motivos de la ausencia del peruano Nekroos quien ya no estará en la tercera temporada de la FMS Perú 2023.

¿Cuál es el motivo de su baja? "Se debe a la falta de acuerdo en las negociaciones", comunicó la organización. Al ya anunciado, se suman Papo (Argentina), Nacho (Argentina) y Yoiker (México).

"Bueno, por lo que veo en el flyer no estoy en FMS. Fue un placer pasar por la liga, la copa no me la quita nadie y los momentos tampoco. Éxitos a los competidores y a la organización", escribió el último campeón argentino en un Twitter. Tras su publicación en la red social, Nekroos lo compartió confirmando que no participará en la FMS Perú 2023.

Asimismo, Urban Roosters también anunció la ausencia del venezolano Mc Myvs debido a que no tiene aún los visados pertinentes, lo que imposibilita sus desplazamientos por tantos países de la liga caribeña. "Pese a ello, tendrá nuestras puertas abiertas y nuestro apoyo para que en un futuro próximo puedan disfrutar de su talento", agregó UR.

