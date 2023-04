Cristopher Johansen García Orbezo, mejor conocido como Nekroos, es un cantante, rapero y freestyler de Comas. | Fuente: Urban Roosters

Después de que Urban Roosters anunciara la lista de los 84 participantes de cada liga de la FMS, explicaron los motivos de la ausencia del peruano Nekroos quien ya no estará en la tercera temporada de la FMS Perú 2023.

¿Cuál es el motivo de su baja? "Se debe a la falta de acuerdo en las negociaciones", comunicó la organización. Al ya anunciado, se suman Papo (Argentina), Nacho (Argentina) y Yoiker (México).

"Bueno, por lo que veo en el flyer no estoy en FMS. Fue un placer pasar por la liga, la copa no me la quita nadie y los momentos tampoco. Éxitos a los competidores y a la organización", escribió el último campeón argentino en un Twitter. Tras su publicación en la red social, Nekroos lo compartió confirmando que no participará en la FMS Perú 2023.

Asimismo, Urban Roosters también anunció la ausencia del venezolano Mc Myvs debido a que no tiene aún los visados pertinentes, lo que imposibilita sus desplazamientos por tantos países de la liga caribeña. "Pese a ello, tendrá nuestras puertas abiertas y nuestro apoyo para que en un futuro próximo puedan disfrutar de su talento", agregó UR.

La liga que empieza este mes con la jornada 1 es la FMS España y se realizará el sábado 22 de abril en Granada.

Calendario de la FMS Perú 2023

JORNADA 1

13 de mayo en Lima Centro

JORNADA 2

10 de junio en Ica

JORNADA 3

8 de julio en Piura

JORNADA 4

6 de agosto en Huancayo

JORNADA 5

2 de setiembre en Lima Norte

JORNADA 6

30 de septiembre en Trujillo

JORNADA 7

28 de octubre en Arequipa

JORNADA 8

4 de noviembre - aún por definir



JORNADA 9

Gran final - aún por definir

Jaze, el primer bicampeón de la FMS Perú

Fecha final inédita de la FMS Perú 2022. Tres raperos llegaban con opción para ganar el trofeo en la última jornada y era imposible escoger un favorito.

Nekroos era el que lideraba la tabla de posiciones hasta la fecha pasada, pero perdió contra Jaze en una batalla inolvidable. Jaze, con la victoria directa, llegaba a esta última jornada igualando en puntos a su rival.

Por otro lado, estaba Stick, quien no tuvo una temporada regular por lo que era el que menos opciones tenía de ganar la liga; sin embargo, tras vencer con réplica a Diego MC, logró pasar a la fase final.

La tabla estaba de la siguiente manera antes de la jornada final: Jaze y Nekroos con 21 puntos, y Stick con 19. Las batallas para definir al campeón eran Jaze contra Stick, y Nekroos contra Vijay Kesh.

En el primer enfrentamiento, el exrepresentante de Soporte Alterno debía ganar de manera directa o sumar puntos en una réplica y esperar los resultados del otro encuentro. En el caso de Stick, la única opción que tenía era vencer de manera directa al Campeón mundial de God Level de 2022 y esperar que Nekroos no gane de manera directa a Vijay.

En cuanto a Vijay Kesh, su participación era importante ya que si vencía a Nekroos lo dejaba relegado de campeonar por primera vez la liga. Y así fue. El representante del “Rímac milenario” aprovechó los recursos de la jornada anterior para atacar a su rival por su falta de lealtad a su compañero de la God Level 2019. Nekroos intentaba responder todo, pero el público estaba del lado del “Gato”.

Pese a la réplica, Vijay se quedaría con la batalla y complicaba la situación de su rival que ahora dependía de que Jaze pierda sin réplica ante Stick.

