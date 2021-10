Los equipos de Perú y Argentina quedaron eliminados de la God Level Grand Slam 2021. | Fuente: Composición

A pesar de que Perú le ganó a Argentina en una sola batalla en la Jornada 4 de la God Level Grand Slam 2021 este 22 de octubre, y de lograr sumar 3000 puntos en la tabla de posiciones, no fue suficiente para ingresar al podio de los clasificados para la final.

Este enfrentamiento era crucial ya que, antes de este encuentro, Argentina tenía 5000 puntos ocupando el tercer lugar, con 4250 estaba Chile en el cuarto y Perú en el último puesto con 1000 puntos.

Perú tenía posibilidades de ingresar a la final, sin embargo, el único país que necesitaba ganar sí o sí era Argentina para subir a los primeros lugares y así clasificar. Sin embargo, no contaron con las respuestas de Jaze, Nekroos y Jota en el 3 vs 3.

Equipos de la final de la God Level 2021

- España

- México

- Tricolor

- Chile

El domingo 24 de octubre es la final de la God Level Grand Slam 2021 donde solo los cuatro primeros puestos pelearán en este evento. Lastimosamente, Perú quedó en el último puesto de la tabla de posiciones.

Tabla de posiciones de la Jornada 4 de la God Level 2021

Tabla de posiciones de la Jornada 4 de la God Level Grand Slam 2021. | Fuente: Twitter

Perú le ganó a Argentina en el 3 vs 3

Perú sumó otros 1000 puntos en la Jornada 4 de la God Level Grand Slam 2021 tras ganarle una de las batallas frente a Argentina. En el 3 vs 3, por el equipo peruano fue Nekroos, Jaze y Jota y sus contrincantes fueron Mecha, Stuart y Klan.

Las descargas y las respuestas llegaron a tal nivel que los jurados votaron a favor de nuestro país. Sin embargo, en los enfrentamientos anteriores -1 vs 1 y 2 vs 2-, Perú no pudo vencer a su par, es decir, que el país sureño ganó el total.

Así fueron los versus entre Perú y Argentina

1 vs 1: Maricielo vs Saga (ganadora)

2 vs 2: Nekroos y Jaze vs Mecha y Stuart (ganadores)

3 vs 3: Nekroos, Jaze y Jota (ganadores) vs Mecha, Stuart y Klan

