Roxana Valdivieso, Jorge Eslava, Amaia Arrazola y más autores se presentarán en el Hay Festivalito. | Fuente: Composición (Hay Festival Arequipa 2021)

Este año no fue la excepción: el Hay Festival Arequipa 2021 no se olvida de los más pequeños de la casa y ha preparado una programación especial para ellos dentro de su espacio denominado Hay Festivalito, que empieza desde este jueves 4 de noviembre hasta el domingo 7.

Se trata de un lugar virtual en el que niños y niñas desde los dos años pueden disfrutar de una programación creada de manera especial para ellos. Acceder a sus actividades no tiene costo alguno ni necesita de inscripción previa.

PROGRAMACIÓN DEL 4 DE NOVIEMBRE

En cuanto a la programación, el Hay Festivalito inicia el jueves 4 a las 10 a.m., con la presencia de Carmen McEvoy y Mariana Sansone, que presentan "Un trocito de bandera".

A las 11:15 am, el ilustrador, escritor y músico mexicano Juan Gedovius presenta el gran clásico de Lewis Caroll, "Alicia en el país de las maravillas", "Alicia a través del espejo", y "La caza del Snark", ilustrados por él en la charla denominada "Más allá del conejo blanco".

Le sigue, a las 12 m., la charla "Una visita a la editorial mónimo" con Elena Fernández Ferro, Mariana Río y Julia Viñas, quienes nos introducirán al mundo de "Diosario una recopilación de dioses, seres y espíritus del Perú" en forma de abecedario.

Entre sus actividades, el Hay Festivalito ofrece chrlas sobre libros infantiles. | Fuente: Composición

MÁS ACTIVIDADES DEL HAY FESTIVALITO

El Hay Festivalito continúa el vienes 5 de noviembre. A las 10 am es el turno de Christian Ayuni autor de "El ABC de los seres fantásticos en Perú", libro-álbum que presenta el alfabeto ilustrado con seres extraordinarios de los mitos y leyendas ancestrales del Perú.

El sábado 6 de noviembre a las 10:00 am, Jorge Eslava presenta "Rodillas Sucias" su más reciente título, el mismo que contiene seis relatos sobre los juegos tradicionales de niños y niñas en el Perú. A las 11:30 am, se realizará el "Taller de cómic" de Nadia Hafid, ilustradora española de origen marroquí. A las 12 m, se presenta "Los animales fantásticos" de Amaia Arrazola.

El domingo 7 a las 10:30 am, Roxana Valdivieso, presenta "Las aventuras de Sami", libro ilustrado sobre la importancia de cuidar a los animalitos con los que convivimos en la tierra. Al medio día, Víctor Ruiz, editor de "Héroes y Heroínas de la Peruanidad", conversa sobre esta hermosa compilación de historias e ilustraciones.

Ese mismo día, a la 1 pm, Renato Cisneros estrena "Julieta salió a buscar". A las 02 p.m., Ana Pez comenta "Cinematógrafo". Por último, a las 3 pm, Mererid Hopwood nos introduce a la cultura galesa en "El Paisaje, La Poesía y La Paz".

Si estás en Arequipa, puedes seguir las transmisiones del Hay Festivalito en directo, de manera gratuita y en pantalla grande, en el Paraninfo de la Universidad Nacional de San Agustín.



NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x17 Historias de terror, Venom y otros desvaríos

En este episodio compartimos por qué nos gustan (o no nos gustan) las películas de terror. Antes, por supuesto, te damos nuestra opinión acerca de VENOM (y por qué quizás deberías reconsiderar verla si aún no lo has hecho), pasando por las cuestionables prácticas de una cadena de cine y hasta de la canción criolla hablamos. Está variado el episodio, así que dale PLAY.