Hay Festival Arequipa 2022 | Fuente: Composición (Hay Festival Arequipa)

El Hay Festival Arequipa 2022 continúa con su segunda jornada este 4 de noviembre. La Ciudad Blanca recibirá referentes del mundo de las letras, las ciencias y las artes como la escritora argentina Claudia Piñeiro, el artista chileno Alberto Montt, la novelista española Nuria Barrios, entre muchos más.

La agenda cultural para este viernes arranca a las 10 de la mañana, con una charla entre la connotada biógrafa Rosemary Sullivan y Louis Marcotte, y otra que tiene como invitada principal a la historiadora y cineasta británica Alex von Tunzelmann. El día culmina a las 8 p.m. con un stand up de Liniers y Alberto Montt, además de otras actividades.

No faltan tampoco los autores nacionales, como Gabriela Wiener, Gustavo Gorriti, Alberto Vergara, Katya Adaui, Daniel Alarcón, Carmen McEvoy, Teresa Ruiz Rosas, entre otros, que presentarán libros y mantendrán conversaciones con personalidades del pensamiento.

Como se recuerda, el Hay Festival Arequipa 2022 regresa a la presencialidad en esta edición, que se llevará a cabo hasta el 6 de noviembre. Toda una fiesta literaria en la que Latinoamérica y el Perú también son protagonistas.

Hay Festival Arequipa 2022: Todas las actividades del 4 de noviembre

10 a.m.

Alex von Tunzelmann en conversación con Heiner Valdivia y Miguel Barreda Delgado

Lugar: Teatro Fénix - Escenario Gales / Llwyfan Cymru

Tema: Cine e historia

Alex von Tunzelmann es una escritora, cineasta e historiadora británica. Escribió el guion del largometraje 'Churchill' (2017) y varios capítulos de la serie Medici. Es autora de cuatro libros, siendo el más reciente de ellos el aclamado 'Fallen Idols' (2021), en el que analiza nuestras formas de conservar y confrontar el pasado como sociedad, particularmente a través de la creación y destrucción de monumentos, analizando la historia de doce estatuas entre famosas e infames. En 2022 presenta el libro 'Historia filmada', la versión en español de la recopilación de textos de su columna 'Reel History' para el diario The Guardian, donde combina su mirada como historiadora y cineasta, ofreciendo un panorama rico y diverso de la historia del cine y los personajes históricos que han sido retratados en la gran pantalla. En conversación con el poeta y cinéfilo arequipeño Heiner Valdivia y el cineasta Miguel Barreda Delgado.

Se ofrecerá traducción simultánea del inglés al español.

Precio: S/10.00

Rosemary Sullivan en conversación con Louis Marcotte

Lugar: Centro Cultural Peruano Norteamericano (Teatro)

Tema: Democracia y totalitarismo

Rosemary Sullivan es una de las autoras más destacadas de Canadá y una de las biógrafas más notables de nuestros tiempos. Es la galardonada autora de quince libros, en los cuales ha contado las vidas de eminentes figuras como las autoras canadienses Margaret Atwood, Gwendolyn MacEwen y Elizabeth Smart, y de la artista Leonora Carrington. Conversará con el embajador de Canadá en el Perú, Louis Marcotte, sobre los conceptos de autoritarismo y democracia derivados de la experiencia de escribir sus libros más recientes.

Se ofrecerá traducción simultánea del inglés al español

Precio: S/10.00

Ignacio Martínez de Pisón y Jeremías Gamboa en conversación con Jorge Turpo

Tema: Cuadernos Hispanoamericanos

Lugar: UNSA (Paraninfo)

Cuadernos Hispanoamericanos fomenta el conocimiento y el intercambio entre escritores de distintas generaciones y nacionalidades, unidos por una misma lengua y una tradición literaria enriquecida por autores de orígenes diversos. El proyecto consiste en que un/a autor/a establecido/a converse con un/a joven de la otra orilla del Atlántico, conectando países e incluso continentes. En este caso, el reconocido escritor Ignacio Martínez de Pisón conversará con el narrador, periodista y profesor de literatura Jeremías Gamboa, autor del libro 'Animales luminosos'. Un diálogo que tiende puentes entre generaciones y países diferentes, con una misma tradición literaria, la española, que actúa como lenguaje compartido. Moderado por Jorge Turpo, periodista de RPP.

Precio: S/10.00

Nuria Barrios y Teresa Ruiz Rosas en conversación con Enrique Planas

Tema: Traducción literaria

Lugar: UNSA (Sala Mariano Melgar)

La traducción es una disciplina que nos permite acercarnos a la literatura y al pensamiento en otras lenguas, pero también se constituye como un arte en sí mismo, un proceso de interpretación cuyo éxito puede incidir en que una novela funcione o no en otras latitudes. Nuria Barrios (España) es la autora, entre otros títulos, de 'La impostora' (2022), un ensayo en el que reflexiona sobre sus dos profesiones, adentrándose en todos los aspectos del oficio de la traducción. La arequipeña Teresa Ruiz Rosas ha estudiado Filología y Traducción en Arequipa, Budapest, Friburgo de Brisgovia y Barcelona. Habla alemán, francés, inglés y húngaro. Una prolífica autora y traductora, ha publicado galardonados cuentos, ensayos y novelas, y es traductora de voces clásicas de las letras germanas, como Rose Ausländer, Stefan Zweig y W. G. Sebald. Estarán en conversación con Enrique Planas, escritor y periodista.

Precio: S/10.00

Alberto Montt

Lugar: Plaza San Francisco

En esta ocasión, compartimos con uno de los más talentosos y divertidos ilustradores, autor de libros como 'Soñar no cuesta nada', 'No apagues la luz', 'Dino y Laura', 'Solo necesito un gato' y 'Ansiedad' o el blog 'En Dosis Diarias'. Nos reunimos con Alberto Montt (Chile) para hablar sobre, ilustración, lectura, la infancia y el proceso de hacerse grande.

Evento para padres y docentes. Gratuito hasta completar aforo.



Nelson Vallejo-Gómez

Tema: Blanca Varela

Lugar: Teatro Arequepay

¿Quién era, cómo era, Blanca Varela? La semblanza de los poetas es incisa sutil de su propia poesía, lucha angelical, Camino que se hace al andar, Golpe a golpe, Verso a verso, como dice Antonio Machado. Si le hubiéramos preguntado a Varela por su “recorrido” profesional y/o vital (curriculum vitae), hoja de(b)ida, la respuesta podría estar en esos versos suyos, donde se entrelaza, poética-mente, la vida de lo íntimo, lo privado y lo público: “Digamos que ganaste la carrera / y que el premio / era otra carrera / que no bebiste el vino de la victoria / sino tu propia sal / que jamás escuchaste vítores / sino ladridos de perros / y que tu sombra / tu propia sombra / fue tu única / y desleal competidora”, poema del poemario Canto villano (1972-1978). Esta conferencia impartida por Nelson Vallejo-Gómez propone un recorrido por su vida y su obra para sopesar lo que se gana con leer y releer la poesía de Varela.

Evento gratuito hasta completar aforo

Patricia Nieto en conversación con Andrea Díaz Cardona

Tema: Cómo investiga una periodista

Lugar: Universidad Católica de Santa María

Patricia Nieto (Colombia) se ha convertido en una de las autoridades en el conflicto armado colombiano por su trabajo periodístico, que la ha hecho merecedora del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, uno de los galardones más prestigiosos y respetados en el país, y del Premio Latinoamericano de Periodismo José Martí, otorgado por la agencia Prensa Latina. Se doctoró en Comunicación en la Universidad de la Plata (Argentina). Es profesora de la Universidad de Antioquia y la autora y editora de múltiples publicaciones de crónicas y reportajes. Su más reciente libro, 'Crónicas del paraíso' (2022), reúne más de treinta años de reportería sobre la guerra en Colombia, dando rostro y voz a quienes padecieron su crudeza en la piel: las víctimas del desplazamiento y aquellos que perdieron a sus seres queridos. En conversación con la periodista de la BBC, Andrea Díaz Cardona.

Evento para estudiantes. Gratuito hasta completar aforo.

10 a.m. a 1 p.m.

Federico Bianchini y Ernesto Picco



Tema: Taller de periodismo narrativo y crónica de viajes

Lugar: Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa (sala de exposiciones 2)

Taller para explorar los conceptos y herramientas de la crónica de viajes y su vinculación con otras formas de aproximarse al mundo, de la mano de los periodistas argentinos Federico Bianchini y Ernesto Picco, ambos galardonados con la Beca Michael Jacobs de crónica viajera. Requisitos: periodistas o escritores de Iberoamérica interesados en la crónica viajera, con o sin experiencia, que estén desarrollando un proyecto de crónica o libro de viajes.

Convocatoria cerrada. Requiere postulación.

12 m. (mediodía)

Claudia Piñeiro en conversación con Clara Elvira Ospina

Tema: Novela negra

Lugar: Teatro Fénix - Escenario Gales / Llwyfan Cymru

La escritora, periodista, dramaturga y guionista Claudia Piñeiro (Argentina) ocupa un lugar destacado entre las letras latinoamericanas. Ha sido distinguida con los premios Clarín de Novela 2005, Sor Juana Inés de la Cruz 2010 y el Metrópolis Azul 2019, entre otros. Junto con Marcelo Piñeyro creó la serie de Netflix, 'El Reino'. Su obra, traducida a más de veinte idiomas, incluye clásicos contemporáneos como 'Tuya' (2005), 'Las viudas de los jueves' (2005), 'Elena sabe' (2006) o 'Las grietas de Jara' (2009), así como de una extensa lista de otros títulos, varios de los cuales han sido adaptados al cine. Sus novelas más recientes son 'Catedrales' (2020), aclamada por la crítica y galardonada con los premios Best Novel de VLC Negra 2021 y el Hammett a la Mejor Novela de Género Negro en 2020; y 'El tiempo de las moscas' (2022). Conversará con la periodista Clara Elvira Ospina.

Precio: S/10.00

Ghislaine Dehaene-Lambertz en conversación con Nelson Vallejo-Gómez

Tema: Los primeros mil días de la criatura humana, desafíos pediátricos y pedagógicos

Lugar:Centro Cultural Peruano Norteamericano (Teatro)

Esta conferencia nos invita a disfrutar lo absolutamente asombrosos que son los primeros mil días de la criatura humana, tanto en el tema de la salud como de la pedagogía. Ghislaine Dehaene-Lambertz (Francia) es una distinguida pediatra e investigadora, actualmente directora del equipo de Neuroimagen del Desarrollo del Instituto INSERM, en la Universidad de París-Saclay, donde investiga el desarrollo de las funciones cognitivas en la infancia. Conversará con Nelson Vallejo-Gómez, filósofo y secretario general del Consejo Científico de Educación Nacional de Francia. Se ofrecerá traducción simultánea del francés al español.

Precio: S/10.00

Olga Montero Rose y Kathy Serrano en conversación con Enrique Planas

Tema: Literatura y psicoanálisis

Lugar: UNSA (Paraninfo)

Olga Montero Rose (Perú) es psicoanalista, miembro de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis y de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Su debut literario, 'Cortejo' (2022), narra la historia de Simona, una mujer en la mitad de sus cuarenta que acaba de perder a su madre, pilar fundamental en su vida, y que a la vez conoce a una mujer que le hace cuestionar muchas certezas que creía tener. La historia se desarrolla en las sesiones que Simona hace semanalmente con su antigua psicoanalista, donde ahonda en sus experiencias de la infancia, el duelo, el deseo y el nacimiento de un nuevo amor. Kathy Serrano, nacida en Venezuela, con formación en Artes Escénicas en Rusia y actualmente radicada en Perú, presenta su primera novela, 'El dolor de la sangre', protagonizada por una mujer venezolana que vuelve a su país luego de haber hecho su vida en Lima y que debe enfrentarse a su familia, su pasado y la parte de sí misma que creía haber dejado atrás. En conversación con Enrique Planas, escritor y periodista.

Precio: S/10.00

Gustavo Rodríguez y Nando López en conversación con Jimena Díaz

Tema: Igualdades

Lugar: UNSA (Sala Mariano Melgar)

Dos autores masculinos hablan sobre obras en las que se ponen en la piel de personajes femeninos. Con el escritor y comunicador Gustavo Rodríguez (Perú), autor de más de quince libros de cuento, novela y no ficción, y del pódcast 'Machista con hijas', donde habla de su relación con sus tres hijas y de todas las transformaciones en su mentalidad y los desaprendizajes que ha tenido y sigue teniendo como padre. Por su parte, Nando López (España) es escritor, dramaturgo y doctor cum laude en Filología Hispánica. Autor de libros para adultos y adolescentes, ocupa un lugar destacado en la literatura juvenil en castellano, con una obra prolífica que incluye por lo menos treinta títulos, entre ellos, la aclamada 'La edad de la ira'. Su último libro, 'El río de las primeras veces', cuenta una historia de amor entre dos chicas después de un año en el que ya nada parece ser igual. En conversación con Jimena Díaz.

Precio: S/10.00

Nikita Lalwani en conversación con Alejandra Díaz Loo

Tema: Igualdades

Lugar: Teatro Arequepay

Nikita Lalwani (India/Reino Unido), nacida en Kota y criada en Cardiff, es la autora de las novelas 'Raíces cuadradas' (2008), 'The Village' (2012) y 'You People' (2020). Su obra, muy aclamada por la crítica, explora historias de migrantes y familias con distintas identidades culturales. Lalwani es una galardonada novelista y guionista, colabora con medios como The Guardian y The Observer, es miembro de la Royal Society of Literature y su obra ha sido traducida a dieciséis idiomas.

Evento en inglés para estudiantes universitarios. Gratuito hasta completar aforo.

Cuentacuentos y taller con Adriana Roca

Tema: Elena Izcue

Lugar: Plaza San Francisco

En esta ocasión, la periodista y editora Adriana Roca ofrece una sesión de cuentacuentos sobre Elena Izcue. El libro, creado por Ediciones Pichoncito en alianza con el Museo de Arte de Lima (MALI), narra la vida de la artista y diseñadora peruana haciendo énfasis en los momentos desafiantes de su vida, en cómo logró salir adelante con perseverancia y disciplina y sobre todo narra su amor por las culturas precolombinas y los patrones artísticos que estas la inspiraron a crear. El cuento es seguido por un taller de estampadas para que chicas, chicos y grandes puedan diseñar su propio patrón inspirado en los diseños de Izcue.

De 3 a 12 años. Evento gratuito hasta completar aforo.

4 p.m.

Gioconda Belli y Claudia Piñeiro en conversación con Ingrid Bejerman

Tema: Escritoras comprometidas: escritura feminista en español

Lugar: Teatro Fénix - Escenario Gales / Llwyfan Cymru

Gioconda Belli (Nicaragua), consagrada escritora, poeta y activista cuya obra ha sido traducida a más de veinte idiomas, tendrá un encuentro con Claudia Piñeiro (Argentina). Las dos galardonadas conversan con Ingrid Bejerman, que tiene a su cargo la programación en español y portugués del Festival Blue Metropolis y la gestión del Premio Azul, sobre el panorama actual de la producción literaria feminista en lengua española, su resonancia en otros idiomas y otras culturas, y el importante papel de la mujer como escritora combativa.

Precio: S/10.00

Katya Adaui y Enrique Planas en conversación con Clara Elvira Ospina

Tema: La familia en la literatura

Lugar: Centro Cultural Peruano Norteamericano (Teatro)

Dos narradores peruanos conversan sobre sus últimas novelas, que se acercan al plano íntimo y complejo de la familia. Katya Adaui presenta su segunda novela, 'Quiénes somos ahora', una obra que revisita un episodio del pasado familiar que ha dejado heridas que no terminan de sanar. Enrique Planas, reconocido como "uno de los 25 secretos mejor guardados de la literatura latinoamericana" por la Feria del Libro de Guadalajara, presenta su sexta novela, 'Chicas Bond'. Esta novela ambientada en Japón cuenta la historia de un padre y un hijo que coinciden en la platea del cine para ver películas de James Bond. Cuando el padre sufre una emergencia médica, este evento llevará al hijo a vivir una serie de aventuras inesperadas recorriendo el sur de Japón. En conversación con la periodista Clara Elvira Ospina.

Precio: S/10.00

Carmen McEvoy, Miguel Molinari y Sylvia Falcón en conversación con Jaime Bedoya. Amenizado por Pepe Céspedes

Tema: Cien años de Yma Súmac

Lugar: UNSA (Paraninfo)

En el centenario de su nacimiento, presentamos un recorrido por la fantástica biografía, la verdadera y la imaginada, de Zoila Emperatriz Chávarri del Castillo, mundialmente conocida como Yma Súmac. Conversan la historiadora Carmen McEvoy, el periodista Miguel Molinari y Falcón con el editor de proyectos especiales del diario El Comercio, Jaime Bedoya. El pianista Pepe Céspedes amenizará la charla interpretando algunas canciones de Yma Súmac, en la voz de Sylvia Falcón.

Precio: S/20.00

Nikita Lalwani y Rocío Quillahuaman en conversación con Javier García del Moral

Tema: Literatura y migración

Lugar: UNSA (Sala Mariano Melgar)

Es probable que nada nutra y transforme a las sociedades y las culturas como la migración, una de las constantes de toda la historia humana. Pero este movimiento de los pueblos y mezcla de culturas frecuentemente se encuentra con violencia, abuso y sometimiento. También se ha convertido en un tema ampliamente abordado en la literatura. Nikita Lalwani y la ilustradora Rocío Quillahuaman (Perú / España) conversan con Javier García del Moral, librero independiente radicado en Dallas, EE.UU. Se ofrecerá traducción simultánea del inglés al español

Precio: S/10.00

Carmen Pachas Piélago

Lugar: Plaza San Francisco

Carmen Pachas Piélago, escritora, investigadora y gestora de temas del Perú Antiguo, nos deleitará con su cuento inspirado en un sombrero de plumas encontrado en Puruchuco, Lima, Perú. Luego del cuento habrá un taller en el que niñas y niños se identificarán con Purucha.

Dirigido a niños y niñas de 5 a 12 años. Evento gratuito hasta completar aforo.

Ghislaine Dehaene-Lambertz y Stanislas Dehaene en conversación con Nelson Vallejo-Gómez

Tema: El maravilloso y aún misterioso cerebro humano

Lugar: Teatro Arequepay

Una pareja de reconocidos científicos franceses, Ghislaine Dehaene-Lambertz y Stanislas Dehaene, conversarán con el filósofo y especialista en educación colombo-francés, Nelson Vallejo Gómez, sobre los diversos procesos del aprendizaje y la enseñanza desde los primeros años del ser humano.

Evento en francés. Gratuito hasta completar aforo.



¿Cómo comunican desde la BBC? Taller de comunicación digital

Lugar: Universidad Continental

Un muy esperado taller de periodismo digital, pensado para estudiantes de comunicación y universitarios en general, con Andrea Díaz Cardona, Guillermo Olmo y Carolina Robino, integrantes del equipo de BBC Mundo que explican el modelo de trabajo de uno de los medios de comunicación más respetados del planeta por su rigor y calidad informativa, detallando cómo comunican en esta era digital sus noticias y contenidos.

6 p.m.

Daniel Alarcón en conversación con Inés Santaeulalia

Charla: De libros y podcast

Lugar: Teatro Fénix - Escenario Gales / Llwyfan Cymru

Daniel Alarcón, el autor peruano-norteamericano más internacional, nacido en Lima pero criado en Estados Unidos, conversa con Inés Santaeulalia, jefa de la oficina de El País para Colombia, Venezuela y la región andina, sobre su carrera literaria, su trabajo como docente en la Universidad de Columbia en Nueva York, la creación de los podcast Radio Ambulante y El hilo, y su reciente y prestigioso nombramiento como becario MacArthur en 2021.

Precio: S/10.00

Marco Sifuentes en conversación con Jeremías Gamboa

Tema: Perú bizarro

Lugar: Centro Cultural Peruano Norteamericano (Teatro)

El escritor y periodista Marco Sifuentes presenta su cuarto libro, 'Perú Bizarro' (2022), que reúne 79 episodios y anécdotas del pasado peruano, con un tinte de humor ácido que cuestiona todo lo que se enseña en las clases de historia. Detrás de la versión oficial del país, sesgada por la mirada conservadora, centralista, blanca, católica y heteronormativa, está un Perú diverso, complejo, marcado por el abandono estatal o la invisibilización e incluso destrucción de los modos de ser ancestrales, afrodescendientes y de las disidencias. En conversación con el escritor Jeremías Gamboa.

Precio: S/10.00

Ignacio Martínez de Pisón en conversación con Dante Trujillo

Tema: De conflicto y literatura

Lugar: UNSA (Paraninfo)

Ignacio Martínez de Pisón (España) es el autor de más de quince libros que incluyen ensayo, novela y libros de relatos. Es conocido por novelas como 'Derecho natural' (2017), 'Filek' (2018) o 'Fin de temporada' (2020), y el ensayo 'Enterrar a los muertos' (Seix Barral, 2005), que obtuvo los premios Rodolfo Walsh y Dulce Chacón y fue unánimemente elogiado por la crítica en varios países europeos. En su último libro, 'Partes de guerra' (2022), una antología de relatos de la Guerra Civil española, hace un ejercicio tan literario como editorial al recopilar ejemplos de la memoria colectiva que cuentan los horrores, los héroes y, sobre todo, la historia sin bandos ni fronteras del conflicto. Más de treinta escritores españoles nos transmiten así su particular visión de este conflicto bélico, mediados por la excelente prosa de Martínez de Pisón. En conversación con el autor y periodista Dante Trujillo.

Precio: S/10.00

Andrés Velasco y Alberto Vergara en conversación con Gonzalo Banda

Tema: Democracia. Liberalismo en tiempos de cólera

Lugar: UNSA (Sala Mariano Melgar)

El economista Andrés Velasco (Chile) fue ministro de Hacienda en el primer gobierno de Michelle Bachelet. Es el autor de 'Contra la desigualdad' (2011) y 'Liberalismo en tiempos de cólera' (2019), donde aborda un asunto muy crítico del ámbito de la política que se ha expandido por el mundo como la peste: el populismo. Entre las “democracias liberales” y los regímenes autoritarios, los gobiernos de izquierda y los de derecha, ningún modelo ha logrado dar con la fórmula para enfrentarse a este creciente fenómeno con éxito. Este libro, coescrito con Daniel Brieba, propone ideas para fortalecer la libertad y la igualdad y hacer frente a las amenazas del populismo. En conversación con Alberto Vergara, analista, académico y escritor, y moderado por el politólogo Gonzalo Banda.

Aneris Casassus y Rocío Quillahuaman en conversación con Enrique Durand Villalobos

Tema: Nuevas formas de narrar: podcast y medios digitales para contar historias

Lugar: Universidad Católica de Santa María

La narrativa ya no está solo en los libros; leemos y consumimos historias a través de podcast, audiolibros y diversos soportes digitales. En este encuentro, conversamos Aneris Casassus, periodista de Radio Ambulante, y la ilustradora y escritora Rocío Quillahuaman, con más de 177 mil seguidores en Instagram por sus piezas de crítica social y política, conversan con Enrique Durand Villalobos.

Evento para estudiantes. Gratuito hasta completar aforo.

Manuel Cornejo Chaparro y Andrea Díaz Cardona

Tema: El holocausto del caucho

Lugar: Universidad Continental

Proyección del documental de BBC Mundo, 'Los sobrevivientes del holocausto del caucho en Colombia', que retrata una etapa poco recordada del pasado reciente. Se trata de una historia de esclavización y exterminio, que terminó por reducir la población de La Chorrera (Colombia) de 100 mil a 64 personas. En esta conversación, la realizadora del documental, Andrea Díaz Cardona y el director del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, Manuel Cornejo Chaparro, aterrizarán el tema del documental al papel que jugó Perú, en particular Iquitos, en la explotación del caucho.

Evento gratuito hasta completar aforo.

8 p.m.

Mark Gevisser y Gabriela Wiener en conversación con Ana Pais

Tema: Igualdades, identidades

Lugar: Centro Cultural Peruano Norteamericano (Teatro)

Dos escritores comparten sus perspectivas sobre un tema que es revolucionario, íntimo y polémico a la vez: la identidad de género. El escritor y periodista Mark Gevisser (Sudáfrica) es el autor de 'La línea rosa: Un viaje por las fronteras queer del mundo' (2022), un retrato de las increíbles transformaciones políticas, sociales y culturales que han ocurrido en lo que va del siglo XXI en torno a la orientación sexual y la identidad de género. Gabriela Wiener (Perú) es escritora de narrativa y periodismo, experta en temas de género y feminismo, y ganadora del Premio Nacional de Periodismo 2018 por la investigación de un caso de violencia sexual. Ha escrito célebres libros que abordan el tema de género, como 'Sexografías', 'Nueve lunas' o 'Dicen de mí'. Conversan con Ana Pais, editora digital del podcast Radio Ambulante.

Se ofrecerá traducción simultánea del inglés al español.

Precio: S/10.00

Gustavo Gorriti en conversación con Mariana Sanchez Aizcorbe

Tema: El vuelo de los asháninka

Lugar: UNSA (Paraninfo)

El periodista peruano Gustavo Gorriti presenta su libro 'El vuelo de los Asháninka', que recopila seis crónicas de largo aliento que relatan una de las etapas más difíciles y crueles de la historia reciente del Perú: historias del conflicto interno con Sendero Luminoso. Conoceremos la historia detrás de los reportajes de Gorriti, que narra hechos dramáticos documentados contra las comunidades campesinas de Lucanamarca, Pomatambo y Parcco, y el pueblo de los asháninka. Conversará con la periodista Mariana Sánchez Aizcorbe.

Precio: S/10.00

Romina Castro y Olga Montero Rose en conversación con Katherine Subirana



Tema: Sexo y tabú en el siglo XXI. Reflexiones sobre la sexualidad pospandémica a propósito de la reedición de los textos de Marco Aurelio Denegri

Lugar: UNSA (Sala Mariano Melgar)

El trabajo de Marco Aurelio Denegri se desarrolló ampliamente en los campos de la literatura, la lingüística y la sexología. Sobre este último punto podemos considerar que su labor es fundacional, pues irrumpió en el conservador espacio público peruano con erudición y sin vergüenza alguna. Con la reedición de sus textos surgen una serie de preguntas sobre su vigencia, sus aciertos y errores. En la mesa que compartirán Romina Castro y Olga Montero Rose con Katherine Subirana se abrirá el panorama, pues, a diferencia de la época de Marco Aurelio Denegri, este siglo XXI es propicio para que las mujeres hablen de sexualidad a propósito de sus investigaciones, su trabajo académico y su propio conocimiento de causa.

Precio: S/ 10.00

8 p.m. a 10 p.m.

Standup Ilustrado de Liniers y Montt



Lugar: Teatro Fénix - Escenario Gales / Llwyfan Cymru

Los dos dibujantes más queridos de la región regresan al Hay Festival Arequipa con su Standup Ilustrado para contar qué han estado haciendo en estos dos años de pandemia, sus nuevos proyectos y su muy particular y divertidísima visión del mundo. Con Ricardo Siri Liniers (Argentina), aclamado por su serie de cómic 'Macanudo' y por diseñar portadas de artistas como Andrés Calamaro y Albert Pla, así como de la revista The New York Times; y Alberto Montt (Chile) autor de libros como 'Soñar no cuesta nada', 'No apagues la luz', 'Dino y Laura', 'Solo necesito un gato' y 'Ansiedad' o el blog En Dosis Diarias.

Precio: S/ 20.00

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x07 HOUSE OF THE DRAGON: no esperábamos nada, pero nos está dando todo

La precuela de Juego de Tronos ha hecho que vuelva el romance de esperar cada domingo en la noche. Laura Amasifuén, Diego Pajares Herrada y David Honores comentan los 9 episodios de esta primera temporada como una suerte de previa del final de temporada de este domingo. Tú pasa y escucha, no más.