Juana Burga regresó a París Fashion Week después de cinco años de la mano de Willy Chavarria

El 24 de enero del 2025 será recordado como el día en el que Willy Chavarría demostró, con su primer desfile en París Fashion Week, que la moda puede ser política. “Tarántula” fue más que su colección otoño-invierno. Fue una carta de esperanza para los latinos, pues el diseñador mexicano-estadunidense cerró su pasarela en la Catedral Americana de París, con el discurso de la obispa Budde que iba dirigido a Donald Trump.

“En el nombre de Dios, le pido que tenga misericordia para la gente en nuestro país que tiene miedo ahora[…] Hay niños gays, lesbianas y transexuales, y familias demócratas y republicanas e independientes, algunas de las cuales temen por su vida”, se escuchaba mientras el diseñador y sus modelos recorrían la pasarela.

La representación latina fue importante en el desfile que contó con grandes personalidades como los cantantes J Balvin, Ozuna, Becky G y Tokischa; la actriz Valentina Ferrer; la modelo peruana Juana Burga; entre otros.

Modelos presentaron los diseños en el último desfile de Willy Chavarria, en el marco de la Paris Fashion Week. | Fuente: AFP or licensors | Fotógrafo: GEOFFROY VAN DER HASSELT

RPP conversó en exclusiva con la modelo Juana Burga para saber cómo surgió la posibilidad de volver a desfilar en la Ciudad de la Luz. “Willy me escribió y me comentó sobre el desfile y que ya tenía el look perfecto para mí”, comenta a la modelo que lució un body de color rojo que llevaba impresa con letras blancas la palabra ‘Diablo’.

Modelo peruana de talla internacional

Juana Burga es una de las representantes latinas más importantes en la industria del modelaje. La también actriz y activista no pisaba París Fashion Week desde hace cinco años. “Creo que mi última pasarela fue con Vivienne Westwood”, comenta.

¿Cómo surgió la posibilidad de participar del desfile de Willy Chavarria? Le consultamos. “A Willy lo conocí cuando realicé la campaña para su marca. Estuvimos todo un día hablando y llegué a conocerlo. Ser parte de su mundo es una experiencia maravillosa”, responde la modelo peruana que el año pasado desfiló para el diseñador en Nueva York Fashion Week.

Además, Burga destaca la importancia de haber sido parte del mensaje político de ‘Tarántula’: “Representa mucho, fue un honor ser pare del primer desfile en París de Willy. Él siempre quiere destacar ‘la belleza de la existencia’. Todo lo crea pensando en dedicar su arte a nuestra cultura y representación. Todo lo que hace Willy Chavarria tiene un gran impacto”.