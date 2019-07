Embed code del streaming en vivo:

Barcelona es nuevamente el escenario de la Final Nacional del Red Bull Batalla de los Gallos España 2019. Esta ciudad le ha dado mucho al freestyle y es imborrable aquella final de 2008 entre Invert y El Piezas en el Teatro Grec, donde resultó ganador el murciano.



Sin embargo, esta final española no contará con la participación de Chuty, Skone y Arkano. El evento se realiza en el RCDE Stadium, que le pertenece al Real Club Deportivo Espanyol.

Estos son los cruces de Octavos de final:

- Kensuke vs. Hander

- Vegas vs. Sweet Pain

- Blon vs. Botta

- Force vs. Jesús LC

- Mnak vs. Errece

- Tirpa vs. Zasko

- BTA vs Cronos

- Gazir vs. Walls

El evento inició a las 12.30 p.m. (hora peruana) y es transmitido EN VIVO vía el canal Red Bull TV. El ganador de esta Final Nacional competirá en la Gran Final Internacional, que se realizará a fines de este año en el mismo país.