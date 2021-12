El martes 21 y miércoles 22 de diciembre, la Pontificia Universidad Católica del Perú realizará el 3º Festival de Creación dedicado a las artes, creación y cultura. | Fuente: Diálogos de primeras experiencias en creación | Alumnos FARES PUCP

El 3º Festival de Creación, organizado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, se realizará los días 21 y 22 de diciembre en un evento virtual gratuito dirigido a estudiantes universitarios, postulantes, artistas, comunicadores y más, que anhelen compartir emociones y experiencias a partir de las creaciones fomentadas por la PUCP desde las disciplinas de artes escénicas, artes plásticas, diseño, comunicación audiovisual, escritura creativa, arquitectura y antropología visual.

Reafirmando su compromiso de promover y ejecutar actividades formativas que incentiven la creatividad y el sentido crítico (más aún en tiempos de pandemia), diversas Unidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú se unen por tercera vez para ofrecer una programación virtual que impulse la imaginación y las habilidades cognitivas, desde un espacio que recoge los aprendizajes digitales explorados en casi dos años y permite seguir en la búsqueda de nuevas formas de aproximación a los espectadores.

El 3º Festival de Creación PUCP se desarrollará mediante plataformas digitales enmarcadas en cuatro ejes esenciales: Creación, Formación, Reflexión e Investigación en creación. Especialistas del más alto nivel participarán en más de 30 actividades gratuitas entre muestras, talleres (previa inscripción), visitas guiadas, lanzamientos web, galerías virtuales, exposiciones, conciertos y conversatorios de investigación en procesos de creación.

Programación del 3° Festival de Creación de la PUCP

ACTIVIDADES PERMANENTES

- "Buscando Rioja: una exploración etnográfica al paisaje emocional" - MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA VISUAL

- "Barranco imaginado. El acto de caminar como metodología experiencial" - MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA VISUAL

- 83° Exposición Anual de Arte y Diseño - FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO

MARTES 21 DE DICIEMBRE

9:00 a.m.: Inauguración: ¿Cómo nos convertimos en creadores?

10:00 a.m.: Conversatorio sobre el documental “Persona Perpetua” de Javier Bellido -MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA VISUAL

11:00 a.m.: Diálogos de investigación y creación - Docentes FARES PUCP - FACULTAD DE ARTES ESCÉNICAS

11:30 a.m.: Conversatorio deI Vicerrectorado de Investigación / Creación - OFICINA DE CREACIÓN DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

12:00 m.: 83° Exposición Anual de Arte y Diseño - FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO

2:00 p.m.: Taller “Del material textil a la imagen” - FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO / Taller “El valor de lo cotidiano” - FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO / Presentación de publicación digital de los cursos de Fotografía y Fotografía periodística

3:00 p.m.: Visita guiada #1 – 83° Exposición Anual de Arte y Diseño - FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO

4:00 p.m.: La tesis creativa en la Maestría de Escritura Creativa - MAESTRÍA EN ESCRITURA CREATIVA

5:00 p.m.: Taller “Diseño gráfico, escenografía y vestuario” - FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO / Taller “Métodos gráficos en el libro: técnicas de impresión manual y encuadernación sin costuras” - FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO / Taller Interdisciplinario de Música y Teatro - FACULTAD DE ARTES ESCÉNICAS

6:00 p.m.: Presentación de MAPP[A] - MAESTRÍA EN ARQUITECTURA Y PROCESOS PROYECTUALES

7:00 p.m.: Función de la creación escénica "Ya va a venir el día" - DIRECCIÓN DE ASUNTOS CULTURALES

MIÉRCOLES 22 DE DICIEMBRE

9:00 a.m.: La Dirección de Arte Audiovisual: Planteamientos y procesos creativos - FACULTAD DE CIENCIAS Y ARTES DE LA COMUNICACIÓN - ESPECIALIDAD DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

10:00 a.m.: Conversatorio sobre el documental "En nombre del archivo" de Pamela Loli Soto - MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA VISUAL

11:00 a.m.: Diálogos de primeras experiencias en creación | Alumnos FARES PUCP - FACULTAD DE ARTES ESCÉNICAS

11:30 a.m.: Conversatorio deI Vicerrectorado de Investigación / Investigación - Creación - OFICINA DE CREACIÓN DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

12:00 m.: Presentación de las iniciativas ganadoras del 1° Concurso de Proyectos Culturales DACU - DIRECCIÓN DE ASUNTOS CULTURALES

2:00 p.m.: Taller “Arte público y ciudadanía” - FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO / Taller “Diseño Tridimensional de Moda” - FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO

3:30 p.m.: Muestra de proyectos audiovisuales de fin de carrera - FACULTAD DE CIENCIAS Y ARTES DE LA COMUNICACIÓN - ESPECIALIDAD DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

4:00 p.m.: Taller de Creatividad y Composición para las Artes Escénicas - FACULTAD DE ARTES ESCÉNICAS / visita guiada #2 – 83° Exposición Anual de Arte y Diseño - FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO

5:00 p.m.: Taller “Paisaje: representaciones personales y compartidas” - FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO / Taller “Prácticas artísticas y pedagogías radicales” - FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO

6:00 p.m.: Presentación de documental con los trabajos de investigación-creación - MAESTRÍA EN ARTES ESCÉNICAS

8:00 p.m.: Elencos Artísticos PUCP - DIRECCIÓN DE ASUNTOS CULTURALES

