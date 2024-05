La selección de fútbol de Francia se hizo viral en redes y no precisamente por su juego en las canchas

Botas de estilo cowboy, bomber jackets de diseñador, trajes de color verde y zapatillas celestes. Estas son algunas de las piezas más variopintas que conforman los ‘looks’ de los seleccionados franceses, convocados por Didier Deschamps, en su arribo al centro Clairefontaine (Francia), con miras a la Eurocopa 2024, que inicia el próximo 14 de junio.

La llegada de los jugadores franceses parecía más una pasarela por lo llamativo y curioso que se veían sus atuendos, los cuales quedaron registrados en un video de Instagram de la revista Gala Francia, que ya supera las 150 mil reproducciones. Los usuarios de internet comenzaron a destacar algunos de los outfits y a criticar otros, pues cuestionaban si se trataba de modelos o futbolistas. Lo cierto es que muchos de los jugadores franceses se han declarado amantes de la moda.

Jugadores de la Eurocopa e íconos de estilo

El look que más causó revuelo en redes sociales fue el del defensa del FC Barcelona Jules Koundé, quien llegó al centro Clairefontaine con una chaqueta de cuero de color negro, unas botas de tacón a juego, una camisa blanca acompañada de una corbata naranja y un bolso de la firma Louis Vuitton. Su particular atuendo generó controversia en redes sociales, pues algunos comentaban que no se vestía como jugador de fútbol, mientras que otros elogiaban la libertad que tenía para vestir como quisiera. Además, este último grupo lo elogió como el mejor vestido de la selección francesa.

Jules Koundé, actual jugador del FC Barcelona, se ha declarado fan de la firma Louis Vuitton. | Fuente: Instagram @jkeey4

Lo cierto es que Jules Koundé no es ajeno a la industria de la moda. En entrevista con la revista GQ, el jugador de 25 años se declaró fan de la moda y del ‘street style’. “Si me gusta una prenda, la uso”, expresó.

Koundé no es el único que destacó por las prendas que lució. Sus compañeros William Saliba, Marcus Thuram y Antoine Griezmann también dieron cátedra de cómo se debe llevar prendas de color en cualquier momento del año.

Seleccionados franceses con estilo sobrio

Hay quienes apuestan por atuendos más casuales, pero no por ello menos sofisticados. Por un lado, Bradley Barcola, delantero del PSG, llegó lucieron un saco acolchado y un pantalón ‘baggy’ de color plomo y unas zapatillas Samba de Adidas. Por otro lado, su par en el club francés, Kylian Mbappé bajó de una camioneta de la Federación Francesa luciendo pantalones anchos de color beige y un chaleco a juego de color marrón.

La moda siempre será una forma de expresión. Así lo demuestran los jugadores franceses, quienes no tienen miedo de vestir prendas atrevidas y sin prejuicios.

Se viene la Eurocopa 2024

Alemania será la anfitriona de la Eurocopa 2024, la decimoséptima edición del torneo de selecciones más importante de Europa y que contará con la reunión de las estrellas del Viejo Continente que se enfrentarán por conquistar un torneo que tiene como vigente campeón a Italia.