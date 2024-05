Griezmann sobre los Juegos Olímpicos: "Sueño con estar, pero Atlético de Madrid decidirá"

Antoine Griezmann, internacional francés del Atlético de Madrid, aseguró que su participación en los Juegos Olímpicos París 2024 se decidirá “en breve”. En conferencia de prensa, el atacante indicó que su sueño es ir a los JJ.OO., pero que el Atlético de Madrid no está muy de acuerdo.

"Es un sueño (ir a los Juegos). Luego es el club el que decide y, de momento, no están muy por la labor. De todas formas, se decidirá en breve. Yo no puedo hacer nada más, solo no quiero que suponga un problema para mi futuro en el Atlético", aseguró el francés previo al inicio de la concentración para la Eurocopa.



Además, aseguró que seguirá la próxima temporada en Atlético de Madrid, a pesar de haber recibido ofertas del fútbol saudí.



"He tenido ofertas, llamadas, pero quiero seguir. Hice muchos esfuerzos para volver y ser de nuevo aceptado (tras su salida al Barcelona). Es en el Atlético donde yo quiero terminar en Europa, es un orgullo estar allí", aseveró.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Griezmann y la posible llegada de Mbappé al Real Madrid

Por otro lado, Antoine Griezmann aseguró que Kylian Mbappé no necesita de sus consejos porque “ya es lo suficientemente grande” y está acostumbrado a gestionar "bien" situaciones como la actual, en la que aún no ha oficializado su próximo destino tras dejar el PSG.



"No necesita mis consejos, él es lo suficientemente grande y, además, ya sabe gestionar bien estas situaciones", comentó Griezmann.



El delantero colchonero también evitó hablar de la eventual llegada de Mbappé al Real Madrid. "No es el momento de pensar en LaLiga, lo siento", dijo con una sonrisa el jugador.



Griezmann, preguntado en varias ocasiones sobre Mbappé, aclaró que es responsabilidad del equipo técnico de la selección y de los internacionales crear "las mejores condiciones" para su estrella.



"¡Ha marcado 44 goles esta temporada! No me gustan, en general, este tipo de estadísticas, pero estamos hablando de 44 goles", defendió el atacante del Atlético, refutando las críticas al bajo rendimiento de Mbappé este 2024.