Febrero se despide con una nutrida agenda cultural. Uno de los eventos más esperados es el concierto que la estrella de la música electrónica, Calvin Harris, ofrecerá en el campo del Estadio San Marcos este viernes 24 de febrero. Junto a él, también se presentarán dos DJ invitados: MK (Marc Kinchen) y Tyson O'Brien (Generik).

Las últimas entradas para el cantante y productor escocés, quien en poco tiempo ha batido récords musicales como acumular 27 sencillos en el top 10 del Reino Unido, se encuenran a la venta en la plataforma de Teleticket, con precios desde los S/ 153 en la zona general hasta S/ 447 para la platinium.

Otro show musical programado para esta semana es el del Grupo América, que celebra sus 50 años de trayectoria. Su espectáculo se realizará el sábado 25 de febrero, a las 11 a.m., y tendrá lugar en Resort & Centro de Convenciones Kankay de Cieneguilla (Carretera Huarochirí km 30.5).

La venta de entradas para este concierto es a través de la aplicación Yape, al número 966 010 601. Bajo la dirección de Rubén Dolorier Villar, hijo del fundador, la agrupación promete desplegar lo mejor de su repertorio de música cumbia a sus seguidores, con temas como 'La fan', 'Ven tú', entre muchos otros temas.

Presentaciones de libros

Por otro lado, la escritora Karina Pacheco, ganadora del Premio Nacional de Literatura, presentará su primera novela 'La voluntad del molle' (Seix Barral), originalmente publicada en 2006 y en la que retrata, como un espejo brutal y a la vez alegórico, la sociedad peruana del último siglo.

El evento se realizará el jueves 23 de febrero a las 7:00 p.m. en la librería El virrey (Bolognesi 510, Miraflores) y contará con la participación de la psicoanalista y escritora Olga Montero Rose, y el antropólogo y comunicador Javier Torres Seoane.

Asimismo, Ricardo José Tômas Guerrero, considerado uno de los más vendidos en Amazon con sus libros de poemas, presentará su libro "Los tesoros del alma y los diez pergaminos de oro", publicado por la editorial Planeta. Un libro para recordar los valores universales que rigen al ser humano y que es transversal a todas las religiones por sus maravillosas enseñanzas profundas.

La presentación será el martes 28 de febrero a las 7:00 pm en la librería El Virrey (Bolognesi 510, Miraflores) y contará con la participación del arquitecto, promotor de óperas e impulsor de la música renacentista, Luis Enrique Gerardo Colmenares Perales.

Danzas y arte

En el marco de la nueva programación italiana del Teatro Pirandello, la Compañía Italiana Fábula Sáldica presentará su espectáculo "Ballades", que se realizará de manera gratuita el domingo 26 y lunes 27 de febrero. Se trata de un ballet que combina tradición, voz y gesto contemporáneo. El ingreso es gratuito y el aforo limitado.

El 21 de febrero, también en la Av. Alejandro Tirado 274 (dirección del Pirandello), se proyectará la película "El Baile", del director Ettore Scola, que será presentado por el académico italiano Giampaolo Molisina. Asimismo, el 22 y 23 de febrero, la misma compañía italiana ofrecerá dos talleres a las 5 p.m. y 3 p.m., respectivamente.

Por otro lado, el Museo Central (Mucen) del BCR, ubicado en el jirón Lampa 474, abre sus puertas a quienes quieran visitar la exposición de las obras ganadoras y finalistas de su XIII Concurso Nacional de Pintura. La muestra, que reconoce el talento y la innovación del arte peruano contemporáneo, podrá ser visitada de manera gratuita de martes a domingo.

Son un total de 21 obras seleccionadas en las que se podrán apreciar los trabajos de los artistas finalistas: Natalia Revilla, Raul Chuquimia, Franci Quirita, Angela Torrejón, Héctor Galdos, Celina Garabito, Paul Granthon, Andrés Argüelles Vigo, Violeta Quispe de Sarhua, Ignacio Alvaro, Artemio Coanqui, Manuel Limay Incil, Juan Manuel Champi, Josías Ramos, Sebastian Cabrera y Javi Vargas.





Películas nominadas a los Oscar 2023

Desde el 23 de febrero al 12 de marzo, el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú, junto a la Fundación BBVA, continúan presentando el ciclo de Cine Peruano en el Verano, donde el público puede aún disfrutar de 8 películas nacionales, disponibles hasta el 22 de febrero en la Sala Azul, ubicada en el primer piso del CCPUCP.

Las entradas están a la venta en ccpucpencasa.com y también en la boletería CCPUCP. Las disponibles compiten en la categoría de mejor película en los Oscar 2023: 'The Fabelmans', 'The Banshees of Inisherin', 'El triángulo de la tristeza', 'Tár', 'Everything Everywhere All at Once', 'Close' y 'Women Talking'. Las entradas generales tienen un costo S/ 17.



Además, a la cartelera peruana llegan los siguientes títulos:

1. '13 Exorcismos'

2. 'Cría siniestra'

3. 'Desconectada'

4. 'El triángulo de la tristeza'

5. 'Imperio de la luz'

6. 'Las momias y el anillo perdido'

7. 'The Fabelmans'

8. 'The Quintessentials Quintuplets Movie'

9. 'Un retiro para enamorarse'







