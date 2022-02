"Los Chistosos" tuvieron al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, como invitado de su aniversario número 29. | Fuente: RPP Noticias

Este lunes, la celebración del 29 aniversario de "Los Chistosos", programa emblemático de RPP Noticias, tuvo como invitado especial al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, quien pudo arrancó más de una risa al conversar con su imitación 'Caníbal Torres', a cargo del cómico Hernán Vidaurre.

En esta oportunidad, el titular del Gabinete hizo llegar "un afectuoso saludo y reconocimiento" al espacio radial por sus 29 años. "Manolo, Giovanna y Hernán, muchas gracias por la alegría que le dan a la vida de los peruanos cada tarde. A las amas de casa, a los taxistas y políticas, en fin, a todas las personas que son fuente de inspiración de sus anécdotas", afirmó.

Entre las personas que pasen momentos jocosos con la programación de "Los Chistosos", Torres se incluyó a sí mismo cuando señaló: "A mí que me río y me divierto tanto cada vez que escucho a Hernán [Vidaurre] cómo ha logrado imitar al señor Caníbal, pero no puede imitar al señor Aníbal. Eso sí no puede".

Seguidamente, se mostró agradecido con 'Caníbal Torres' como un "usurpador de mi nombre o el cargo que ocupo". "Les agradezco mucho y de aquí un fuerte abrazo. Mi reconocimiento a su creatividad e ingenio", manifestó el jefe del Gabinete Ministerial.

Aníbal Torres conoce a 'Caníbal Torres'

Manolo Rojas, en plena imitación del conductor Jaime Chincha, preguntó a Aníbal Torres y su imitación 'Caníbal' lo que esperaban sobre el Perú. La cabeza del Consejo de Ministros manifestó su intención de que "todos los peruanos como hermanos, conjuntamente con cada uno de 'Los Chistosos'" se unan a conversar "para sacar adelante a nuestra patría".

Por su parte, Hernán Vidaurre, en la piel de Caníbal, solicitó al "pueblo peruano" que dejen de molestralo con el apodo de "René". "Porque dice que soy renegón", afirmó entre risas. Y agregó otras especulaciones: "[Dicen] que todos días me alimento con hígado encebollado, que tomo amargo de angostura, eso es mentira".

Lo que sí era cierto, según confesó Aníbal Torres, es su afición a escuchar "huanitos cajamarquinos". Y también confirmó que el nombre de su perro es Nerón. "Tiene el mismo carácter mío y de Giovanna [Castro]. Somos rectos, nos gusta la verdad", afirmó, no sin antes felicitar a "cada uno de sus personajes" y también "al señor Caníbal Torres, que es un servidor de ustedes y cada uno de los peruanos", dijo.

Ya fuera de su personaje, y en nombre de "Los Chistosos", Hernán Vidaurre expresó su agradecimiento al titular del Consejo de Ministros por su presencia en el aniversario del programa. "Muchas gracias sobremanera esta deferencia que ha tenido. Con usted, nuestro aniversario se ha hecho doblemente especial".

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x19 Succession es lo mejor que verás en la televisión hoy en día (y te contamos por qué)

No podíamos dejar pasar más tiempo sin hablar de esta GRAN SERIE. Le metemos 27 minutos SIN SPOILERS (pensando en ti que todavía no la ves para corras a chequearla) y luego vamos con todos los detalles. Son dos temporadas, la tercera se estrenó hace unas semanas, así que si la has disfrutado tanto como nosotros, te engancharás con esta buena conversa.