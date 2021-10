En el Museo de Arte de Boca Ratón, se exhibe una muestra virtual de la ciudadela de Machu Picchu. | Fuente: EFE

El esplendor de la cultura inca acaba de arribar en Florida (Estados Unidos). La exhibición "Machu Picchu and the Golden Empires of Peru" (Machu Picchu y los Imperios Dorados del Perú) se estrenó el pasado 16 de octubre en el Museo de Arte de Boca Ratón.

Con cerca de 200 objetos que pertenecieron al Imperio Inca, además de un recorrido virtual a través de la séptima maravilla del mundo, el público estadounidense tendrá la oportunidad de conocer mediante una experiencia "nueva e inmersiva" la civilización incaica.

Se trata, además, de una muestra que contó con la colaboración del Museo Larco, institución peruana que proveyó de varios materiales a la exposición y que, por primera vez en su historia, participa de un proyecto de esta naturaleza.

Después de su paso por el Museo de Boca Ratón, la exhibición dedicada a Machu Picchu iniciará una gira mundial por París (Francia), Milán (Italia) y Houston (EE.UU.).

¿Cuál es el costo de ingreso y qué incluye?

Para acceder a "Machu Picchu y los Imperios Dorados del Perú", existen dos tipos de costo. Ingresar a la experiencia virtual tiene un precio de 18 dólares, mientras que a la exhibición de piezas cuesta 29.95 dólares para adultos y 19.95 para niños de 3 a 12 años.

La experiencia virtual se encuentra ubicada en una sala donde hay 16 asientos en los que el público puede iniciar su recorrido por los pasadizos de la ciudadela inca. Guiados por Ai Apaec, los visitantes se sumergirán en la cosmovisión incaica y sentirán que sobrevuelan el santuario.

Mientras, en la exhibición de objetos, los asistentes podrán ver 192 piezas de la realeza inca, hechos con distintos materiales: desde oro y plata hasta tejidos y cerámica. Una colección impresionante que muestra la riqueza de nuestros antepasados.

"Machu Picchu y los Imperios Dorados del Perú" es de propiedad intelectual de Cityneon, y fue desarrollada con el apoyo del Ministerio de Cultura y la colaboración de Museo Larco, Inkaterra, Museo de Arte de Boca Ratón, entre otros.

