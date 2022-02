El youtuber Mario Aguilar vuelve con sus mejores personajes femeninos en "Ser loca no es fácil".

“Realmente, yo nunca planeé hacer videos”, nos revela Mario Aguilar, uno de los youtubers más populares de América Latina, con casi 8 millones de suscriptores en su canal. El mexicano vuelve a nuestro país, este miércoles 2 de febrero, con un renovado show, llamado “Ser loca no es fácil”, y cuyas entradas están a la venta en Joinnus.

RPP Noticias conversó con él y, entre otras cosas, nos contó cómo terminó haciendo aquello que no estaba en sus planes.

Un día, en el grupo de Facebook de su salón de clase, que debía ser usado para compartir tareas y asuntos similares, Mario subió un video donde imitaba a unas compañeras. El video causó muchísima risa y se viralizó en muy poco tiempo.

“No fue por mí, sino por algo que se viralizó”, nos dice, con una humildad que de falsa no tiene nada. Y es que él, con ocho años de experiencia creando contenido, sabe que hay otras fuerzas en despliegue cuando un video ingresa en el vasto océano de Internet y logra salir a flote.

Y es que si algo hace muy bien Mario Aguilar es escuchar a su público: “las ideas pueden salir de todos lados. La misma gente que me sigue en redes me las manda; me van contando qué les pasó o qué me falta hacer. La inspiración sale de todos lados, ¿sabes?”.

¡Y vaya que tiene razón! Desde su primera imitación a sus compañeras de escuela, no ha dejado de crear nuevos personajes, como la güera, la morena o, el más popular de todos, la mamá, basada en su progenitora.

“Cuando empecé a imitar a mi mamá, las cosas empezaron a salirse de control en redes, y fue allí cuando dije ‘esto es lo mío, las imitaciones’. Ella nunca lo tomó a mal, sino como algo gracioso y nuevo. Es algo que hago con el respeto que merece una mamá”.

Profesionalización y trabajo constante

Ha pasado mucho tiempo desde que Mario Aguilar comenzó a grabarse con el celular, y crear sus primeros sketches. Hoy, cuenta con un completo equipo de trabajo, con quienes prepara los guiones y realiza los videos.

“Ahora grabamos con cámaras y audio. Ya es algo más profesional, para entregarle a la gente la calidad que se merece. Mis videos no son producto del azar, sino que tienen un guion, al que le sigue un plan de grabación. Y así hacemos todo, bien armado” nos explica.

El youtuber también precisa que tiene muy bien estudiados a sus personajes y que estos han ido creciendo con el tiempo. Al igual que sus sketches, que mejoran constantemente y se adaptan a nuevas temáticas, con lo cual demuestra su versatilidad y buen ojo a las tendencias que cruzan el firmamento del Internet como estrellas fugaces.

“Cojo cosas; no me burlo de nada. Simplemente imito situaciones que a cualquiera le pueden pasar, como hijo, como prima, como novia”, comenta y, respecto de que la mayoría de sus imitaciones sean femeninas, agrega que "es chistoso hacerlas, porque yo tengo mamá y hermana, y me identifico”.

“Ser loca no es fácil”

Cuando le preguntamos cómo son sus shows en vivo, Mario Aguilar nos deja en claro que no se trata de stand-up comedy, sino de un show de comedia completo, con bailarines, música, luces, visuales y muchas sorpresas.

“‘Ser loca no es fácil’ es un show muy completo, donde los personajes cuentan diferentes situaciones de su vida, sobre todo lo difícil que es ser mujer, aunque siempre de una manera cómica”, nos dice sobre el show que presentará en Lima.

También señala que el contenido será muy distinto del presentado en el 2018, “¿Celosa yo? ¡Jamás!”. Si bien muchos de los personajes son los mismos, ahora hablan de otros temas; además la música y los bailes han cambiado. “Mi show siempre está evolucionando, cambiando. Siempre estoy en la búsqueda de nuevas ideas, de qué hablar”, subraya.

Muchas de esas ideas, como es obvio, son expresadas a través de palabras y elementos propios de la cultura mexicana, pero esto no ha sido un impedimento para llegar al público latiamericano. Él tiee claro que los latinos somos parte de una gran cultura y tenemos muchísimas cosas que nos identifican y, por tanto, unen. ¿Quién mejor que su personaje de la mamá para demostrarlo?

Antes de despedirse de nosotros, Mario Aguilar anima a sus seguidores a asistir a su próximo show, en el anfiteatro del Parque de la Exposición: “Están invitadísimos para pasarla increíble en este show de comedia que he preparado para ustedes. Vayan y disfrútenlo, que es para toda la familia. ¡Los espero allá!”.

