Mario Vargas Llosa pide que la UNSA apoye en la seguridad de sus libros en Arequipa. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Javier Cebollada

Tras el robo que sufrió la biblioteca regional de Arequipa de unos veinte libros y quince computadoras, el escritor Mario Vargas Llosa se mostró conmovido por esta noticia ya que este lugar es considera un Patrimonio Cultural del lugar que lo vio nacer.

"Me quedé preocupado cuando esta noticia me llegó, no sabía que los libros habrían sido robados, no de la biblioteca que lleva mi nombre, sino el de la regional, es muy importante que la seguridad esté garantizada en ambas bibliotecas", comentó notablemente preocupado el escritor peruano a Mario Rommel Arce, director de este establecimiento.

Además, MVLL pidió apoyo a la Universidad San Agustín (UNSA) para custodiar la biblioteca si es la municipalidad no puede hacerse cargo:

"Si la municipalidad no puede asumir esa responsabilidad, pedirles un apoyo a la Universidad San Agustín (UNSA) para que nos den seguridad, creo que la seguridad en Arequipa, que es una ciudad culta que se respeta los libros, se puede garantizar una seguridad mayor que existe para evitar robos de esta naturaleza, es patrimonio de Arequipa", comentó ganador del Premio Nobel de Literatura.

MVLL, GANADOR DEL PREMIO EÑE

"Lo más importante que me ha pasado en la vida ha sido aprender a leer", afirmó Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010. Tenía cinco años y aquel "poder" le abrió al mundo, le permitió salir de Cochabamba, la localidad boliviana donde vivía, y "viajar en el tiempo".

"Aquello me enriqueció y sobre todo, me hacía gozar. La lectura ha sido el gran placer de mi vida; de hecho -afirmó- no hubiera resistido el confinamiento sin ese placer de la lectura".

El escritor recogió el Premio Eñe, uno de los galardones "más humildes", según lo calificaron Juan Miguel Hernández León, presidente del Círculo de Bellas Artes, y el presidente de PhotoEspaña y director de la editorial La Fábrica, Alberto Anaut, "alma mater" del Festival Eñe que lo concede.

Con ese motivo, Mario Vargas Llosa conversaba con el periodista español Jesús Ruiz Mantilla, director de la edición 2020 del Festival Eñe, con el asunto de fondo de la escritura sobre la utopía y la distopía.

