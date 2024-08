Más comedia y la ilusión de que el personaje existe: así definen la cuarta temporada de ‘Emily in Paris’ sus estrellas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Emily Cooper no tendría las mismas aventuras en París sin sus amigos de oficina Luc y Julien. El primero, es el compañero gracioso y de buen corazón que todos queremos tener. Mientras que el segundo, es el colega que guarda cierta envidia sana por el trabajo que uno realiza. Los lazos de este trío de mosqueteros se fortalecerán conforme avance la serie Emily in Paris.

Precisamente, en la cuarta entrega, que ya estrenó sus primeros episodios en Netflix, se verán otras facetas de Luc y Julien (personajes que interpretan los franceses Bruno Gourey y Samuel Arnold respectivamente). A propósito de los nuevos aspectos de sus vidas en la ficción, RPP conversó con ellos.

¿Cómo se sienten luego de abordar más aspectos personales de sus personajes en Emily in Paris?, les consultamos. “Estoy muy agradecido por ver más de Julien y entender su psiquis. Es bueno ver cómo él pelea por lo que quiere y se pone en primer lugar”, confiesa Arnold. Por su parte, Gourey responde emocionado: “Con esta temporada van a descubrir dónde vive Luc, sus pasiones y más aspectos personales como la relación que tiene con una mujer”.

Los retos de la nueva temporada de Emily in Paris

Bruno Gourey, al igual que su personaje en la ficción, se muestra alegre y dispuesto a contar todo sobre su participación en Emily in Paris. Y es que conforme avanzó la serie, su personaje cobró más protagonismo y desarrolló su principal característica: el humor. “El mayor reto fue ser capaz de estar a la altura de las posibilidades que los autores me dieron. Por ejemplo, si amas a Luc, vas a descubrir muchos aspectos suyos relacionados a la comedia. ¡Van a amar eso!”, manifiesta Gourey.

Samuel Arnold destaca que, a lo largo de la serie, su personaje desarrolló un carácter fuerte y es muy extraño que se tenga a alguien así por lo realista que es. “Estoy contento porque la gente viene hacia mí y me dice que aman a Julien porque es como una persona real. Creo que eso es lo que uno busca como actor, regalar la ilusión de que esa persona existe”, confiesa Arnold.

La cuarta temporada de 'Emily in Paris' acaba de estrenar sus primeros cinco episodios en Netflix.

El lenguaje de la moda

Cuando uno ve Emily in Paris, no solo se entretiene con la historia de la joven Emily Cooper (interpretada por Lily Collins), también lo hace con los atuendos que visten todos los personajes. Y es que algunos guardan la sofisticación y elegancia clásica de un parisino; mientras que otros, son más arriesgados y hasta extravagantes. ¿Los actores son igual de ‘fashionistas’ que sus personajes? Bruno Gourey responde: “Para esta serie, la moda es muy importante. Yo he descubierto cientos de posibilidades para hacer con la ropa y he conocido nuevas marcas”. Además, recalca que las personas disfrutan de la moda visualmente por puro placer. “La gente disfruta la serie porque la moda te puede dar alegría, te hace sentir bien. Para mí, eso fue un gran descubrimiento”, finaliza.