‘Emily in Paris’: vestuario de la cuarta temporada se inspira en Audrey Hepburn y el ‘swinging London’, afirma la diseñadora

Es considerada como ‘la Audrey Hepburn moderna’. Lily Collins (Reino Unido, 1989), la it girl del momento, guarda ciertos rasgos que la asemejan al ícono de la época dorada de Hollywood: su finísima silueta, su porte y su gusto por la moda, por mencionar solo algunas características.

Es precisamente la protagonista de ‘Emily in Paris’, cuya cuarta temporada acaba de estrenar sus primeros cinco episodios en Netflix, quien recrea algunos de los looks más llamativos de Hepburn en la serie. Así lo confirmó Marylin Fitoussi, diseñadora de vestuario de la ficción, en entrevista exclusiva para Mucha Moda de RPP.

“Esta temporada cuenta con dos guiños hacia Audrey Hepburn: uno sobre la película ‘Charada’, donde recreamos el atuendo de esquí; la otra donde hacemos un tributo a la película ‘My fair lady’ y nos inspiramos de las rayas blancas y negras para un traje”, revela la diseñadora de vestuario.

A la izquierda: Audrey Hepburn en la cinta 'Charada'. A la derecha: Lily Collins en la cuarta entrega de 'Emily in Paris'. | Fuente: Collage

Aunque la época dorada de Hollywood está presente en el vestuario de la nueva temporada, Fitoussi comenta que su inspiración incluye a Julia Roberts en ‘Pretty Woman’, cuando se la ve como una señora chic y elegante. También, manifiesta que los trajes toman como referencia el ‘swinging london’ [la revolución cultural impulsada por los jóvenes a finales de los 60 en el Reino Unido]. “Hay un gran homenaje a Twiggy. Todo es una mezcla de lo contemporáneo, vintage y las propuestas de jóvenes diseñadores”, confiesa Fitoussi, quien admite su labor de difundir a los nuevos talentos de la industria de la moda.

Marylin Fitoussi se inspira de la época dorada de Hollywood para algunos atuendos de la serie. | Fuente: Collage

La serie ‘Emily in Paris’ te hará “sangrar los ojos”

La metáfora que Marylin Fitoussi encuentra para describir el impacto que genera el vestuario de la ficción es ‘hacer sangrar los ojos’. Esto se da porque los atuendos que usa Emily Cooper son extravagantes, coloridos, combinan patrones y no son los típicos looks de una joven parisina que luce outfits monocromáticos. “No quiero ser aburrida, quiero que cada silueta sea única y un desafío. Siempre habrá algo que te guste y algo que no te gusta. Si te sangran los ojos, quizá esté bien, porque estoy proponiendo algo diferente, algo que te llama la atención”, explica la creativa.

Después de cuatro temporadas, ¿qué desafíos hubo para seguir construyendo el estilo de los personajes?, le consultamos. “En esta entrega, mi reto fue darle un toque más parisino al carácter de Emily, pero no quería ser aburrida. La visión que estoy proponiendo es de una Emily que logra mezclar y hacer un balance entre colores, estampados y este trend chic que parece que al mundo le encanta”, responde.

Marylin Fitoussi es la diseñadora de vestuario de la serie 'Emily in Paris' | Fuente: Instagram @marylin.fitoussi

Atención a los detalles

Los primeros episodios de la cuarta temporada de ‘Emily in Paris’ se sitúan en la capital de la moda durante la temporada de invierno. Esto fue un gran desafío para Marylin Fitoussi porque nunca había diseñado para ese clima. “Honestamente, yo prefiero el verano. Este clima puede mostrar más capas porque con el invierno, cuando realmente hace frío, se luce un abrigo y este tiene que ser perfecto porque no hay más discurso. […] Es un reto de diseñar para este tipo de fashion show en invierno porque te limitas de cierta forma. Tienes que tener otro tipo de imaginación, de silueta, para poder seguir siendo llamativa y divertida”, relata.

Además, agrega: “Tuve la suerte de poder trabajar con una marca francesa que se llama Moncler que están especializados en ropa de invierno y de esquí”.

El clima no fue el único desafío que se presentó al momento de crear el vestuario. El personaje de Sylvie, en esta temporada, atraviesa momentos críticos luego de revelarse pasajes de su pasado en el mundo laboral. ¿Este detalle de su vida se ve reflejado en la ropa?, consultamos. “Si. El personaje atraviesa un momento difícil y no queríamos que sus looks sean tan alegres porque tiene este duelo. Pero guardamos algunas sorpresas para la parte en la que viajan a Roma porque queríamos una Sylvie diferente, una que ya tuvo un pasado en Italia. Van a descubrir otra parte de ella”, finaliza.

‘Emily in Paris’ ofrece diversión, drama y mucha moda. Es una buena serie para despertar la curiosidad y atreverse a innovar con la ropa. La moda no tiene que ser aburrida.