Ministerio de Cultura recuperó doce piezas prehispánicas del saqueo en un sitio arqueológico de Huaura

El Ministerio de Cultura señaló que las vasijas de cerámica y objetos de metal tendrían, en algunos casos, hasta 15 siglos de antigüedad.

Doce bienes de origen prehispánico en el sitio arqueológico Pampa de Ánimas – La Wasa, ubicado en el distrito de Santa María, en la provincia de Huaura, región de Lima Provincias, fueron recuperados por el Ministerio de Cultura.



Se trata de cántaros, ollas, un plato de cerámica y dos fragmentos de láminas de metal, correspondientes a estilos prehispánicos locales, temporalmente pertenecientes a los períodos Horizonte Medio (600 d. C. – 1000 d. C.) e Intermedio Tardío (1000 d. C. – 1476 d. C), detalló el portafolio en un comunicado.



El hallazgo se produjo tras la denuncia de un ciudadano mediante la plataforma virtual del Ministerio de Cultura respecto de la ocurrencia de excavaciones en el lugar, con el propósito de extraer ilícitamente bienes culturales muebles, una acción que se conoce como huaqueo.



"La inicial evaluación de los bienes constató que algunos se encuentran en buen estado, otros lucen deteriorados y en algunos casos fragmentados, debido a su exposición a las condiciones ambientales adversas o a su violenta manipulación", precisó la institución.



Las piezas fueron trasladadas a la sede del Ministerio de Cultura, con el fin de llevar a cabo las acciones de protección correspondientes: evaluación, declaratoria y registro.



La inspección fue realizada por especialistas de la Dirección de Recuperaciones (DRE), unidad de la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural.