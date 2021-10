Yely Rivera es la ganadora del Miss Perú 2021 y representará a nuestro país en el Miss Universo 2021. | Fuente: Instagram

Yely Rivera fue coronada como Miss Perú 2021 después de algunos inconvenientes y horas de espera de la tan ansiada final.

Mucho se ha hablado de la ganadora, pero poco se sabe de ella. ¿Quién es Yely Rivera? ¿A qué se dedica? ¿Qué proyectos tiene a futuro? Conoce un poco más sobre la sucesora de Janick Maceta que nos representará en el Miss Universo 2021.

Yely Rivera es hermana de Kelin Rivera, la Miss Perú 2019 que quedó en el Top 10 del Miss Universo de ese año. | Fuente: Instagram | Miss Perú

¿Quién es Yely Rivera?

Tras ganar el Miss Perú 2021, Yely Rivera está en los ojos de todos los peruanos y el mundo. La modelo representante de Arequipa también es gerente de una empresa dedicada al desarrollo y crecimiento personal/profesional.

Además, es hermana de Kelin Rivera, la ganadora del Miss Perú 2019. Actualmente, el haberse llevado la corona significó un paso más para continuar trabajando por y para su país.

“Desde mi historia quiero inspirar a otros y enseñar de lo poco que aprendí en la vida para nunca bajar la guardia, luchar por nuestros ideales, alzar nuestra voz y confiar en nosotros mismos”, comentó a la organización sobre sus planes.

Para ello, Yely Rivera ansía crear una ONG para ayudar a niños y adolescentes a desarrollarse de manera profesional para que más adelante sean personas de éxito. “Quiero enseñarles lo que a mí me hubiera gustado que me enseñaran cuando era niña, para no cargar esa mochila tan pesada con tantos eventos negativos”, sostuvo.

Tras quedar en primer puesto en el Miss Perú 2021, el segundo y tercer lugar también irán en representación del Perú en diferentes eventos internacionales: Camila Escribens irá al Miss Supranational y Mei Azo hará lo propio en el Miss Grand.

"Es un honor representar a mi país"

Usando sus redes sociales, Yely Rivera se mostró emocionada de haber sido coronada como la nueva Miss Perú 2021.

“Mi corazón explotó de felicidad. Solo les puedo decir que esto recién comienza. Es un honor y privilegio representar a mi país en el Miss Universo. Esto lo hago por mí, por mi familia y por todos ustedes mis compatriotas”, escribió.