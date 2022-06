Este martes 14 de junio se realizará la final del Miss Perú 2022. | Fuente: Instagram

Este martes 14 de junio se realizará la final del Miss Perú 2022. Desde las 7 p.m. (hora peruana) seremos testigos de quién será la ganadora de este certamen y que, posteriormente, nos representará en el Miss Universo.

El ansiado evento se llevará a cabo en "Esto es Guerra", el reality show, que dejará por un momento las competencias para vestirse de gala y así coronar a la campeona.

Son siete participantes que luchan por llevarse el título de Miss Perú 2022. ¿Quién será la sucesora de Yely Rivera? Conoce quiénes son las que desean ganar este martes. Además, entérate de la hora, jurado, dónde, cómo ver y todo lo que debes saber sobre la final del Miss Perú 2022.

Fecha y hora para ver el Miss Perú 2022

El martes 14 de junio se llevará a cabo la final del Miss Perú 2022 y se realizará en 'Esto es guerra' durante su programación.

¿Dónde ver EN VIVO el Miss Perú 2022?

El evento EN DIRECTO será transmitido por América Televisión.

Miss Perú 2022 final: horarios en el mundo

Perú: 7:00 p.m.

Ecuador: 7:00 p.m.

Colombia: 7:00 p.m.

México: 7:00 p.m.

Chile: 9:00 p.m.

Bolivia: 8:00 p.m.

Venezuela: 8:00 p.m.

Argentina: 9:00 p.m.

Brasil: 9:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 8:00 p.m.

España: 2:00 a.m. (miércoles 15 de junio)

Jurado del Miss Perú 2022

1. José L. Castro (Puerto Rico): reconocido missólogo internacional.

2. Michelle McClean: Miss Universo 1992 representando a Namibia. Fue jurado en Miss Universo 2014 y 2018.

3. José Forteza: Editor senior de Vogue México y Latinoamérica.

4. William Duarte: periodista del portal "Grandes, ricos y famosos".

5. Albin Sebetero: reconocido missólogo y youtuber internacional desde Filipinas.

6. Alexander Gonzales: reconocido coach internacional de reinas de belleza.

Miss Perú 2022: Conoce a las finalistas

1. Alessia Rovegno

Modelo de 24 años, es hija de la actriz Bárbara Cayo y actual pareja del chico reality Hugo García, es cantante, además influencer y en el 2017 se presentó ante los agentes internacionales que eligen a los ángeles de Victoria Secret. Además, participó en una de las pasarelas más importantes del mundo, el "Fashion Week de New York".

2. Tatiana Calmell

La modelo y actriz de 27 años, es una de las concursantes con más experiencia en certámenes de belleza. Estuvo en la única temporada de "Perú Next Top Model" en el 2013, además fue parte del elenco de la novela peruana "Princesas".

3. Valeria Flórez

Conductora de televisión, actriz y cantante de 25 años, también es una de las favoritas a ser la próxima Miss Perú 2022. Sus primera experiencia en la pantalla chica lo hizo en el recordado programa América Kids. Actualmente es locutora y presentadora de TV.

4. Mei Azo Ayón



Se graduó en la carrera de Administración de empresas, es modelo y conduce un programa local de televisión. Natural de Piura, la joven de 26 años integró el top 10 del Miss Perú 2020 y fue segunda finalista en el Miss Perú 2021.

5. Arlette Rujel

La modelo de 24 años, participó en el Miss Perú 2020 y logró entrar en el top 5 representando al Callao; en ese mismo año, fue escogida para representar al Perú en el certamen "Nuestra Latinoamericana Universal".

6. Maryori Morán

Tiene 21 años, y en la convocatoria pasada fue una de las seis finalistas del Miss Perú 2021. A la par de su carrera de modelaje, Mayyori Morán también estudia arquitectura.

7. Daleine Arroyo

Pupila de Marina Mora, quedó en el segundo lugar del Miss Teen Model Perú 2014; llegó a convertirse en la "Reina Internacional de la Paz". Además, tuvo una incursión en la televisión peruana, cuando participó en el reality "El último pasajero”.





NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x04 ¿Doctor Strange en el multiverso de la locura es la mejor película de Marvel?

¿Es la película de Sam Raimi la mejor del Universo Cinematográfico de Marvel? ¿Elizabeth Olsen salvó un guion que no tenía salvación? En este episodio comentamos las referencias más cinéfilas de la última película del doctor extraño y debatimos sobre si la Bruja Escarlata es suficiente como para dejar atrás al Soldado del Invierno o al mismísimo Thanos como villanos. Aquí no reseñamos, aquí te contamos qué nos hizo sentir la película. Tú escucha no más.