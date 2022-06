Tatiana Calmell, candidata a Miss Perú 2022, cuya final es el martes 14 de junio. | Fuente: Instagram / Tatiana Calmell

Este martes 14 de junio se llevará a cabo la final de Miss Perú 2022. En una reciente entrevista con Trome, Tatiana Calmell del Solar, una de las siete candidatas, habló sobre su experiencia como participante y los temas que más le preocupan, como la salud mental.

Tatiana, que además de modelo es actriz, señaló que durante el mes y medio de convivencia con las otras candidatas ha aprendido mucho. “Creo que de eso se trata el Miss Perú, de comunicar lo poderosas que somos. He podido conocer a mujeres inspiradoras y fuertes, con mensajes sólidos para la siguiente generación. Eso es super bonito y muy gratificante”, expresó.

Tatiana Calmell, entre las favoritas de Miss Perú 2022

Tatiana Calmell dijo sentirse honrada de que se le considere entre las favoritas para llevarse la corona de Miss Perú 2022. Sin embargo, señaló que cualquiera de sus compañeras tiene las aptitudes para ganar.

Hay dos candidatas que, al igual que ella, vienen sonando fuerte: Alessia Rovegno y Valeria Plaza. Sobre la primera, reconoció que es una de las preferidas del público y que su participación hace más entretenido el certamen.

“En cuanto a Vale [Valeria Flórez], ha sido una sorpresa conocerla y ha sido hermoso también, hemos creado un bonito vínculo y sé que también sería una muy buena representante al Miss Universo”, respondió Tatiana Calmell.

La salud mental, un tema importante para Tatiana Calmell

Durante su entrevista con Trome, Tatiana Calmell señaló que la salud mental es uno de los temas que mayor atención merecen, sobre todo a raíz de la pandemia, que ha afectado el estado anímico de tantas personas.

“Debo decir que yo misma lo he vivido en carne propia, también he sido parte de la pandemia, también he sufrido, también la he pasado mal, y creo que es un momento de mucha reflexión para vivir el presente y el hoy”, expresó la candidata.

Finalmente, Tatiana Calmell se describió como una chica apasionada, que se guía por su instinto y corazón, y que busca llevar un mensaje positivo y de esperanza a quienes la escuchan. Contó, además, que gracias a un trabajo duro ha logrado alcanzar sus metas y mejorar como persona. También se ve como una mujer resuelta:

“Soy una persona decidida, con mucho coraje para trabajar por lo que desea y optimista. Cuando tomo acción a algo con buena actitud me doy cuenta de que las cosas siempre salen mejor”.

