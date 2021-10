Delgadillo reveló qué a nivel internacional, su marca está siendo licenciada por organizaciones de certámenes de belleza en varios países fuera de la región y se preparan para elegir y traer a las representantes de cada país para la competencia global de Miss Sudamérica en su cuarta edición internacional | Fuente: Difusión

El director de Miss Sudamérica, Santiago Delgadillo, sostuvo que lo que diferencia su evento del resto de certámenes de belleza es que sus pilares son la lucha por la erradicación de los estereotipos de belleza y no valoran a la mujer por su estatura, color de piel o medidas corporales.

"La belleza es muy subjetiva y nosotros buscamos más allá de lo que se puede percibir solo a la vista. Elegimos a las mujeres que participan en función a su contenido y valores, no por su estatura o medidas corporales. Luchamos por erradicar el estereotipo que nos vende la publicidad, que una mujer hermosa debe ser alta y delgada y tener medidas 90-60-90. Ese concepto de belleza es muy dañino. Nuestras reinas son mujeres empoderadas, emprendedoras, profesionales y talentosas", afirmó Delgadillo.

LABOR SOCIAL

Sobre la compleja de erradicar los estereotipos de los concursos de belleza, Santiago Delgadillo señaló que sin duda es una misión difícil, pero no imposible. "Es una tarea difícil porque es ir contra corriente, sin embargo, junto a mi equipo lo hemos logrado desde el primer certamen que realizamos y ya hemos realizado más de 60 en estos seis años de trabajo. Cada vez ganamos más adeptos. Las mujeres hoy son más conscientes del inmenso valor que poseen, están naturalmente más empoderadas y entienden que nuestro formato no es exclusivo ni orientado a buscar un falso ideal de belleza, porque no existe", precisó.

Añadió que las participantes de su certamen hacen labor social activa para poblaciones vulnerables y trabajan de la mano con diversas organizaciones sin fines de lucro, a través de su asociación Brigada Solidaria. "Además trabajamos en el empoderamiento femenino, promoviendo la sororidad entre las concursantes, trabajando en equipo para que cada una se mejore así misma", manifestó.





ANGIE ARIZAGA SE INCORPORÓ A LA ORGANIZACIÓN

Sobre la reciente incorporación de la modelo y conductora Angie Arizaga a Miss Sudamérica, Delgadillo indicó que su aporte será fundamental en la nueva etapa de su organización.

"Angie es una artista multifacética, muy carismática y querida en nuestro país y el extranjero. Con diez años de experiencia en el medio ha sabido manejar muy bien su imagen y desenvolverse adecuadamente frente a cámaras y es algo que queremos potenciar en nuestras chicas, a través de su experiencia, sobre todo en aquellas que desean incursionar en el rubro actoral, televisivo y el modelaje, que son áreas que Angie maneja bastante bien", afirmó.

Finalmente reveló qué a nivel internacional, su marca está siendo licenciada por organizaciones de certámenes de belleza en varios países fuera de la región y se preparan para elegir y traer a las representantes de cada país para la competencia global de Miss Sudamérica en su cuarta edición internacional, que se realizará en Lima del 16 al 22 de enero de 2022.

"Actualmente estamos en un franco proceso de expansión dentro del país a través de licencias regionales para elegir a las representantes de cada región para las distintas marcas que opera la organización Miss Sudamérica", concluyó.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 03 THE WHITE LOTUS

En esta edición de Entendí esa Referencia PLUS Diego y Renato comentan SIN SPOILERS la serie The White Lotus, de HBO Max. ¿Qué nos ofrece esta miniserie de solo 6 episodios que ronda entre el misterio y la crítica social? Un episodio corto que debes escuchar para animarte y ver esta buena producción.