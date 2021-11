Yely Rivera será la representante peruana en el Miss Universo 2021 que se realizará el 12 de diciembre en Israel. | Fuente: Instagram

Yely Rivera será la representante peruana en el Miss Universo 2021 que se realizará el 12 de diciembre en Israel.

Tras ganar el Miss Perú 2021, el segundo y tercer puesto también dejarán a nuestro país en alto en diferentes competencias: Camila Escribens irá al Miss Supranational y Mei Azo hará lo propio en el Miss Grand, respectivamente.

Así puedes votar por Yely Rivera, Miss Perú 2021, para el Miss Universo 2021.





Vota por Yely Rivera descargando el app del Miss Universo desde Google Play y App Store. | Fuente: Facebook

¿Cómo votar por Yely Rivera para el Miss Universo 2021?

1. Descarga la aplicación del Miss Universo.

2. Dale clic a "Votar por tu favorita".

3. Desliza hacia la parte final de la pantalla y dale clic en el rectángulo blanco que dice "Vota ahora".

4. Busca la imagen de la Miss Perú 2021, Yely Rivera.

5. Escoge el número que deseas ya que van desde los 3 hasta los 2000 votos.

6. ¡Listo!

* Recuerda que hay un pago que se debe realizar para votar por Yely Rivera. El monto va desde los S/ 3.99. Mientras más alto el precio, más votos tendrá la candidata.

¿Quién es Yely Rivera?

Tras ganar el Miss Perú 2021, Yely Rivera está en los ojos de todos los peruanos y el mundo. La modelo representante de Arequipa también es gerente de una empresa dedicada al desarrollo y crecimiento personal/profesional.

Además, es hermana de Kelin Rivera, la ganadora del Miss Perú 2019. Actualmente, el haberse llevado la corona significó un paso más para continuar trabajando por y para su país.

“Desde mi historia quiero inspirar a otros y enseñar de lo poco que aprendí en la vida para nunca bajar la guardia, luchar por nuestros ideales, alzar nuestra voz y confiar en nosotros mismos”, comentó a la organización sobre sus planes.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x17 Historias de terror, Venom y otros desvaríos

En este episodio compartimos por qué nos gustan (o no nos gustan) las películas de terror. Antes, por supuesto, te damos nuestra opinión acerca de VENOM (y por qué quizás deberías reconsiderar verla si aún no lo has hecho), pasando por las cuestionables prácticas de una cadena de cine y hasta de la canción criolla hablamos. Está variado el episodio, así que dale PLAY.