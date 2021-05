Janick Maceta defiende a Andrea Meza de los ciberataques tras ganar el Miss Universo 2021: "No se brilla apangado a otros". | Fuente: Composición

Luego de que Andrea Meza, la Miss México, fuera coronada como Miss Universo 2021, recibió una serie de comentarios negativos ya que muchos tenían como favorita a la peruana Janick Maceta.

A pesar de estar agradecida por el apoyo de sus fanáticos a lo largo del certamen, la ingeniera de sonido pidió que paren con las agresiones hacia su compañera y se solidarizó con ella dejando una reflexión.

“Por eso me duele que la llenen de comentarios negativos, porque es mi amiga y la protegeré a como dé lugar. No se brilla apagando a otros, nosotras somos un claro ejemplo de unión, amor y amistad. Si me quieren y apoyar, entonces paren el bullying”, escribió Janick Maceta.

Este comentario fue aplaudido por muchos de sus seguidores y varios de ellos se animaron a pedirle disculpas a Andrea Meza por los ciberataques.

Janick Maceta defiende a Andrea Meza, Miss Universo 2021, de los ataques que recibe en las redes sociales. | Fuente: Captura de pantalla

Su amistad con Andrea Meza

El lunes 17 de mayo, un día después de la coronación del Miss Universo 2021 y tras conocer a Andrea Meza como la nueva reina, Janick Maceta no dudó en compartir en sus redes sociales qué sucedió luego de la ceremonia.

La Miss Perú 2020 mostró la gran amistad que tiene con la mexicana y también le escribió un mensaje: “¡Felicitaciones, hermosa Miss Universo! Qué alegría haberte conocido, que Dios te bendiga en este camino. Te quiero mucho”, se lee en sus historias de Instagram.

Dejando de lado los comentarios que se hicieron en redes de que Andrea Meza no merecía la corona y en su lugar debió estar Janick Maceta, las participantes del Miss Universo 2021 hicieron caso omiso a estos mensajes y así lo demostraron en Instagram.

