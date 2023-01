Alessia Rovegno Cayo es una modelo e influencer peruana de 24 años. | Fuente: Instagram

Este 11 de enero se llevó a cabo una gala preliminar al Miss Universo 2022, en la que participaron las candidatas que buscarán llevarse la corona en el evento central. Una ceremonia previa en el que la representante peruana, Alessia Rovegno sacó cara por nuestro país.

Después del traje de baño, la competencia continuó con el traje de gala y lució un vestido rojo con pedrería que, combinado con su banda de Perú, hacía alusión a la bandera nacional.

Para este punto, en una reciente entrevista con Cassandra Sánchez resaltó que la organización no se fija en la medida de las modelos ni en sus cuerpos sino en cómo se desenvuelven en el escenario. “Ellas no deben sentir esa timidez, sino salir con fuerza, no importa lo que estés usando, sino lo que estás proyectando. El Miss Universo se está alejando de estereotipos”, dijo para RPP Noticias.

Después del Miss Universo 2022, por primera vez, el top 3 se mudará a Tailandia. “Después del top 5 cuando nombren al top 3 se van para allá. No sabemos por cuánto tiempo estarán allá, pero viajarán a Tailandia, después a Estados Unidos. Pero si gana Alessia, se mudará a Tailandia para vivir allá por un año”.

Alessia Rovegno y su desfile en traje de baño

El primer desfile que tuvo la peruana Alessia Rovegno en la preliminar del Miss Universo 2022 fue en traje de baño fucsia en dos piezas y también lució una capa que ella misma pintó en la que busca rendir homenaje a todas las mujeres.

“Embrace diversity (Acepta la diversidad) es el mensaje de la capa de nuestra reina para la competencia. La capa fue pintada a mano por Alessia, la reconocida diseñadora peruana Ana Guiulfo y el equipo del Miss Perú. El diseño es un homenaje a todas las mujeres, porque todas son reinas”, dijo Jessica Newton previo a esta etapa del certamen.

Alessia Rovegno Cayo es una modelo e influencer peruana de 24 años que tiene una gran cantidad de seguidores en Instagram. La joven es hija de la recordada cantante Bárbara Cayo y el empresario Lucho Rovegno.

La actual Miss Perú 2022 también es cantante y hace poco lanzó su tema Un amor como el nuestro, junto con el productor Bernardo Ossa. Alessia es la segunda hija de Bárbara Cayo y Lucho Rovegno, dueño de la Baguetería y Pastelería Rovegno. Tiene dos hermanas y es sobrina de Fiorella, Stephanie y Max Cayo, reconocidos personajes en Perú.

