Talía Echecopar recuerda la vez que llegó tarde a un desfile de Chanel en París Fashion Week: ¿le cerraron la puerta?

Talía Echecopar es influencer de moda y estilo de vida. Hace unos años, cuando tenía veinticinco años, se dedicaba a las comunicaciones y no vislumbraba un futuro en la industria de la moda. “La moda para mí siempre había sido un hobbie, era algo que me apasionaba y que me encantaba. A la hora de decidir qué carrera seguir, no estaba en mis planes estudiar moda; por el contrario, estudié comunicaciones y me especialicé en periodismo”, recuerda la creadora de contenido en el programa Mucha Moda del canal de YouTube de RPP.

Todo cambió cuando Talía Echecopar se dio cuenta que le gustaba mucho más la moda y decidió irse a París para especializarse en marcas de lujo. “Yo siento que cuando algo es para ti, van latiendo cosas y te va llamando y tienes que hacerles caso”, expresa.

Su camino en la industria siguió cuesta arriba. Retornó al Perú y encontró un mercado de la moda que crecía a paso lento, pero seguro. Comenzó a trabajar para una marca retail como Blogger y ello le abrió muchas puertas: fue invitada al desfile de Chanel en París Fashion Week.

Sobre esa experiencia, Echecopar menciona: “Llegué tarde, ¿lo puedes creer? La mayoría de los desfiles no empiezan a la hora, salvo Chanel. Y todos lo saben, salvo yo que no lo sabía. Corrí a la puerta y con mi francés masticado le dije al de seguridad que me dejara entrar. Se apiadó de mí y me dijo: 'corre'”. Luego de eso, Talía Echecopar entró al desfile y pudo estar en una zona privilegiada que le permitió disfrutar del desfile que dio Karl Lagerfeld, director creativo de la firma francesa en ese momento.

Talía Echecopar recuerda su relación con Paolo Guerrero

La creadora de contenido e influencer de moda Talía Echecopar se animó a comentar la relación pasada que tuvo con el futbolista peruano Paolo Guerrero. “En ese momento, mi intención nunca había sido ser conocida ni ser referente en la moda, ni en general. Mi relación era privada. Para mí, era una relación normal. Nunca he hablado de esta relación porque no me pareció necesario. Fue una relación que me pareció súper linda. Ya han pasado años de años y cada uno tiene su familia y su realidad”, afirma Echecopar.

Tras recordar su pasada relación, la influencer peruana se animó a comentar si se lleva bien con todas sus exparejas. “Agradezco a todas las personas que han sido parte de mi vida porque me definen a mí el día de hoy y me han enseñado un montón. Así haya tenido desamores o historias no muy gratas, les agradezco el día de hoy que hayan sido parte de mi vida”, recalcó.

Así como estas anécdotas, la influencer peruana revela más detalles en el programa Mucha Moda. Mira la entrevista completa en el canal de YouTube de RPP.