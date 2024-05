Hace 20 años no imaginó que Thalía usaría sus zapatos: la diseñadora Jessica Butrich cuenta los retos que tuvo

Ingresó a la universidad para estudiar arquitectura, pero dejó la carrera al año para seguir su pasión por el diseño de modas. Ese fue el punto de partida que tuvo la diseñadora peruana Jessica Butrich para empezar su negocio de calzado y accesorios hace más de veinte años. Desde ese momento, Butrich tuvo claro que el ADN de su marca estaría impregnado de color y sería el reflejo de su creatividad. Sus diseños son atrevidos y se alejan de los modelos tradicionales, pues son una apuesta para jugar con la moda.

Como invitada al primer episodio de la nueva temporada del programa digital Mucha Moda de RPP, Jessica Butrich confiesa que siempre siguió su intuición y fue contra la corriente en tiempos donde las personas no se atrevían a lucir prendas y zapatos llenos de color.

“La filosofía que me gusta transmitir en Butrich es que la moda es para divertirse, para experimentar y jugar. Además, me gusta pensar que alguien que usa Butrich en su día a día, no solo se lo ha puesto para ir a trabajar, sino que yo le he sacado una sonrisa”, explica la diseñadora.

Butrich por el mundo

La marca Butrich celebrará este 2024 sus veinte años en el mercado local. Y desde que empezó, la diseñadora al mando siempre tuvo claro que la internacionalización era fundamental. En todo este tiempo, ha abierto Pop Ups en México y Estados Unidos. Sin embargo, uno de sus logros ha sido que diversos artistas internacionales luzcan sus zapatos. Thalia fue una de ellas. Sobre esto, Jessica Butrich expresa su emoción y revela cómo surgió la oportunidad.

“La primera vez, porque han sido varias, llegamos a ella a través de su stylist. Ella me comentó que Thalía tenía varios eventos y si nos gustaría enviarle algunos zapatos y ver si usaba alguno. Le dije que sí y le enviamos. Ella usó Butrich en unos premios y así comenzó todo”, recuerda con alegría la diseñadora.

Así como esta anécdota, la diseñadora peruana revela más detalles en el programa Mucha Moda. Mira la entrevista completa en el canal de YouTube de RPP.