La lingüista y excongresista Martha Hildebrandt Pérez-Treviño falleció a los 97 años este jueves 8 de diciembre. La noticia fue confirmada a RPP Noticias por Abdul Miranda, gerente de seguridad ciudadana de Miraflores, quien precisó que recibió una llamada de alerta aproximadamente a las 2 p.m. para solicitar el apoyo de paramédicos.

"Lamentablemente, al momento de llegar, los paramédicos se vieron con la triste noticia de que la persona había fallecido. Hemos conversado con los familiares, los cuales piden el máximo respeto por la pérdida", indicó.

Nacida en La Libertad, en 1925, la política peruana fue congresista de la república por el fujimorismo en los periodos de 1995 a 2000, de 2001 a 2006 y de 2006 a 2011. En 1999 llegó a ocupar el cargo de Presidenta del Congreso y fue reelegida para la legislatura de 2000 a 2001, aunque en dicho último periodo fue censurada y reemplazada por Luz Salgado y, después, por Valentín Paniagua.

La relación de Martha Hildebrandt con el fujimorismo no se quebró ni siquiera tras la caída del régimen en el 2000. Representó al partido durante toda su vida política, y a lo largo de su labor congresal impulsó actividades culturales, como la restauración y remodelación del Museo de la Inquisición y del Congreso, la creación y conducción del Fondo Editorial, entre otras.

Martha Hildebrandt y su faceta como lingüista

Como lingüista, Martha Hildebrandt ingresó a la Academia Peruana de la Lengua en 1971 y se desempeñó como secretaria de esta organización desde 1993 hasta 2005. Doctora en Letras por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde realizó sus estudios en la Facultad de Letras y Pedagogía, también cursó Lingüística Estructural en la Northwestern University y Lingüística Descriptiva en la University of the State of Oklahoma a inicios de los años 50.

Entre sus libros publicados, figuran "Sistema fonémico del macoíta", "Cartillas bilingües para la alfabetización de indígenas guajiros", "La lengua de Bolívar. l. Léxico", "Diccionario guajiro-español", "El habla culta (o lo que debiera serlo)", "Léxico de Bolívar. El español de América en el siglo XIX" y "Agenda culta". En 1969, obtuvo por tercera vez el Premio Nacional de Fomento a la Cultura Javier Prado gracias a una de sus obras más conocidas: "Peruanismos", que en 1994 actualizaría para una nueva edición.

En vida, Martha Hildebrandt también ejerció la docencia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Institución Educativa Mercedes Cabello de Carbonera. Fue profesora invitada en la Universidad Central de Venezuela, realizó investigaciones filológicas en el Instituto Andrés Bello, en cuya universidad también dictó el curso de Lingüística Descriptiva. En el Ministerio de Justicia de dicho país, dirigió la Sección de Lingüística Indífena para la Comisión Indigenista Nacional.

Asimismo, se desempeñó entre 1972 y 1976 como directora general del Instituto Nacional de Cultura del Perú, fue miembro del Consejo Interamericano de Cultura de la Organización de los Estados Americanos - OEA y subdirectora general para las Ciencias Sociales y sus Aplicaciones de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

