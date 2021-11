Murió Óscar Catacora, cineasta puneño y director de "Wiñaypacha". | Fuente: Composición

El cineasta peruano Óscar Catacora murió este viernes 26 de noviembre. La productora de "Wiñaypacha" anunció esta lamentable noticia por medio de su cuenta de Twitter.

“Con enorme pesar anunciamos el fallecimiento de nuestro director Óscar Catacora, el día de hoy por un problema repentino de salud cuando estaba rodando su nueva película en la provincia de El Collao. Su ejemplo nos animará para continuar con su legado y enaltecer su memoria”, se lee en el mensaje.

De acuerdo con el comunicado, el artista puneño de 34 años se velará en un ambiente familiar por lo que pidió a sus seguidores y a los medios que respeten esta decisión:

“Es deseo de la familia que el funeral sea en estricto privado en su tierra natal, sin embargo, estaremos atentos a las muestras de condolencias de todas las personas que lo conocieron”, continuó.

Hasta el momento se desconoce las causas del fallecimiento de Óscar Catacora y no han brindado detalles de lo sucedido.

Con enorme pesar anunciamos el fallecimiento de nuestro director Oscar Catacora, el día de hoy por un problema repentino de salud cuando estaba rodando su nueva película en la provincia de El Collao. Su ejemplo nos animará para continuar con su legado y enaltecer su memoria. pic.twitter.com/POXHHclkcu — Wiñaypacha (@winaypacha_film) November 27, 2021

“Wiñaypacha” en Netflix

Tras su estreno en los cines en el 2019, “Wiñaypacha” estuvo en la plataforma de Amazon Prime Video y llegó a Netflix. La galardonada cinta peruana dirigida por Óscar Catacora ampliará su éxito en el famoso servicio de streaming.

Por medio de un comunicado, Netflix anunció que desde el 9 de noviembre de este año, “Wiñaypacha” ingresó a su catálogo. Esta cinta nacional muestra a dos ancianos que viven en una cabaña de los Andes. Ellos esperan que regrese su único hijo, quien los abandonó para buscar un mejor futuro en la capital.

Esta cinta peruana, la primera película del cineasta puneño Oscar Catacora ganó el premio Mejor Ópera Prima Ficción en el Festival de Cine Global Dominicano que se realizó en Santo Domingo en el 2020.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x19 Succession es lo mejor que verás en la televisión hoy en día (y te contamos por qué)

No podíamos dejar pasar más tiempo sin hablar de esta GRAN SERIE. Le metemos 27 minutos SIN SPOILERS (pensando en ti que todavía no la ves para corras a chequearla) y luego vamos con todos los detalles. Son dos temporadas, la tercera se estrenó hace unas semanas, así que si la has disfrutado tanto como nosotros, te engancharás con esta buena conversa.