"Muerte, yo te desafío, tu presencia no me extraña, me burlo de tu guadaña y de tus huesos me río". Con este verso extraído de su poema "Muerte, si otra muerte hubiera", Nicomedes Santa Cruz parecía presagiar que su obra lo llevaría a la inmortalidad, un importante legado histórico y cultural que además de plasmarse en el papel, también quedó guardado en los registros fonográficos.

Al cumplirse este 5 de febrero 30 años de su muerte, resulta importante resaltar la ardua labor que realizó el decimista y poeta nacional para revivir el folclore afroperuano, fruto de una serie de estudios e investigaciones que lo llevaron a rescatar varios géneros artísticos de antaño que estaban a punto de desaparecer; un aporte que ha logrado traspasar la barrera del tiempo y el olvido.

RESCATE Y REVALORIZACIÓN DE LA CREACIÓN ARTÍSTICA

Se dice que la relación de los Santa Cruz con el ritmo y la música empezó en la infancia, exactamente en la mesa del comedor, donde aprovechaban para crear ritmos con ollas, cucharas, vasos y platos. Nicomedes fue el noveno de diez hermanos, alguna vez escribió: “Éramos los niños más creativos en la pobreza que teníamos. Era una época en que Lima estaba rodeada de huacas, de chacras y huertos. Tú hundías las manos, y encontrabas un fusil de la guerra del ´79. Yo jugaba con los fusiles de la guerra con Chile. Todo eran carretas. Todo eran pregones”.



Fue en la década del 50 que Nicomedes, junto con su hermana Victoria Santa Cruz Gamarra, inició la importante tarea de recuperar y conservar las tradiciones musicales, así lo comenta el historiador Octavio Santa Cruz, sobrino de estos grandes personajes.

"En el caso de Nicomedes, él comienza revalorando las décimas, pues estaban en proceso de olvido a mitad del siglo XX. Por su parte, Victoria en el folclore revitalizó las danzas afroperuanas que estaban en proceso de olvido. Por ejemplo, casi nadie conocía la zamacueca, el landó o el alcatraz, y ella realiza versiones remozadas. En ese sentido, la labor de ellos se centró en el rescate del folclore, de las décimas, de las canciones y de los bailes", declaró a la Casa de la Literatura Peruana.

LA INTEGRACIÓN DE ARTISTAS

Empezó a compilar y recrear varios géneros artísticos como la décima de pie forzado, son de los diablos, zapateo, zamacueca, marinera limeña (canto de jarana) y panalivio, siempre dentro de la reivindicación de lo afrodescendiente. Más tarde utilizó la radio y la televisión como foros para presentar al público estos ritmos bajo el apoyo de músicos afroperuanos.

Lo más valioso y destacado de esta iniciativa fue inmortalizada en su discografía, la cual consta de más de una docena álbumes musicales, entre los que destacan Cumanana (1964) y Socabón (1975). Sobre estos trabajos, el sociólogo Luis Rocca Torres, comenta el papel protagónico que tuvo Nicomedes Santa Cruz para promover la integración de diversos artistas que estaban dispersos.

"Nicomedes logró juntar en el elenco "Cumanana" a los troncos familiares de los Vázquez, Campos, Traslaviña y destacados músicos como Carlos Hayre. Se integraron mujeres artistas como Olga Olivares, Carmen Charún, Teresa y Nelly Mendoza. El destacado cantante Rafael Matallana fue parte del colectivo artístico", comentó.

SU PROYECCIÓN ES NACIONAL E INTERNACIONAL

En una visita a nuestro país que realizó en 2008, el recordado actor mexicano Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, se declaró "un gran admirador" del decimista peruano. Para demostrar al público que no se trataba de un simple cumplido, el comediante decidió recitar 'América Latina', un poema incluido en el álbum "Cumanana".

Otra curiosidad sobre la obra de Nicomedes Santa Cruz, está ligada con la canción "Maestra vida", compuesta en 1980 por el panameño Rubén Blades. "La muerte es el mensajero, el tiempo no se detiene, ni por amor ni dinero", dice parte de la letra del tema. Nicomedes escribió en la décima "Nada en este mundo dura", que hizo a mediados de los 50:

Nada en este mundo dura

Los minutos se hacen horas,

la flor se vuelve semilla,

la madera se apolilla

y el mismo mar se evapora.

La niña pronto es señora,

si era virgen ya no es pura.

El pelo con su blancura

deja la niñez ausente

porque desgraciadamente

nada en este mundo dura.

Pasa el amor que tuvimos

y se olvidan mil recuerdos,

se rompen nuestros acuerdos

y las promesas que hicimos.

Se aleja el mundo que vimos

con sus momentos fatales.

Comienzan nuevos ideales

cuyo fin está cercano

porque más tarde o temprano

fenecen bienes y males.

Tras la angustia va la suerte,

tras los llantos las sonrisas,

tras los huesos las cenizas

y tras la vida la muerte.

Tras el cadáver inerte

se esconde la noche obscura,

y tras la verde espesura

de los hermosos cipreses

hay oculta muchas veces

una triste sepultura.

El tiempo no se detiene

con amor ni con dinero.

La muerte es su mensajero

y muy tarde nos previene.

Basta que su mano frene

nuestros órganos vitales,

después de los funerales

nos convierte en calavera

y de esta triste manera

a todos nos hace iguales.

REFERENTE DE PERUANIDAD

La labor de Nicomedes Santa Cruz tomó más importancia con el transcurso de las décadas, así también encontramos huellas de su producción como comunicador en periódicos, radio, televisión y teatros de la época. Muchos historiadores coinciden y señalan que su voz "representa la defensa de la negritud", que sigue resonando hacia la definición de lo que hoy denominamos afroperuanidad. Prueba de ello es la designación del 4 de junio, fecha de su nacimiento, como Día de la Cultura Afroperuana.



"Yo tenía muy poca comunicación con mi padre. Sin embargo, cuando muere en 1957, empiezo a darme cuenta que me había legado algo. Él me decía en sus últimos años: 'Lo felicito señor Santa Cruz, está usted dando de qué hablar', cuenta el decimista en una de sus memorias autobiográficas.

