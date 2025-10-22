Últimas Noticias
Del fútbol a la moda: Paulinho, figura del Palmeiras, debutó en la pasarela de la Semana de la Moda de São Paulo

El futbolista brasileño debutó como modelo en la Semana de la Moda de São Paulo.
El futbolista brasileño debutó como modelo en la Semana de la Moda de São Paulo. | Fuente: Instagram @paulinho10
Andrea Susana Caceres Alvarez

por Andrea Susana Caceres Alvarez

·

El futbolista brasileño de 25 años sorprendió con su debut como modelo durante la Semana de la Moda de São Paulo, donde desfiló para Dario Mittmann.

Paulinho saltó del campo de juego a las pasarelas. El futbolista de 25 años, extremo del equipo brasileño Palmeiras, debutó como modelo en la Semana de la Moda de São Paulo, de la mano del diseñador Dario Mittmann.  

El jugador fue parte del lanzamiento de YOUNG MONEY - NEW COLLECTOR’S GEN (traducido al español como Dinero joven – Nueva generación de coleccionistas), la más reciente colección del diseñador brasileño Dario Mittmann en colaboración con la marca Hasbro y el juego Monopoly, aquel que invita a divertirse con la compra y venta de propiedades. 

El futbolista deslumbró durante la pasarela de Mittmann.
El futbolista deslumbró durante la pasarela de Mittmann. | Fuente: Instagram @dariomittmann

La pasarela de Mittmann se transformó en un tablero de juego, y cada modelo fue una pieza que lucía prendas de ensueño inspiradas en el imaginario surrealista del Monopoly. En esta ocasión, Paulinho llevó una camiseta ceñida con cuello camisero, un pantalón ancho en tono marrón claro y unas zapatillas verdes combinadas con una gorra. Para completar el look, el futbolista lució una corbata de diseño innovador, destacada por su corte y forma. Y, como guiño al concepto lúdico del desfile, llevó un dado como accesorio estrella.

Además, a través de sus redes sociales, el futbolista brasileño compartió imágenes de la prueba de vestuario previa al desfile, en las que se le ve probándose el look completo y posando para una sesión de fotos.

El diseñador brasileño Dario Mittmann al cierre de su pasarela en la Semana de la Moda de São Paulo.

El diseñador brasileño Dario Mittmann al cierre de su pasarela en la Semana de la Moda de São Paulo.Fuente: Instagram @dariomittmann

¿Quién es Dario Mittmann?

Con tan solo 27 años, Dario Mittmann se ha ganado un lugar en la industria de la moda brasileña, dejando en claro cuál es su estética: una mezcla de cultura pop y referencias urbanas con siluetas oversize llenas de color.


Tras su participación en la Semana de la Moda de São Paulo, su nombre se viralizó en redes sociales al conocerse que fue el encargado de uno de los vestuarios que usa Shakira durante su gira Las mujeres ya no lloran: la icónica malla con dibujos de loba en el torso.

Shakira usará el diseño de Mittman durante sus presentaciones en Lima en noviembre próximo.

Shakira usará el diseño de Mittman durante sus presentaciones en Lima en noviembre próximo.Fuente: Instagram @dariomittamnn

Paulinho Semana de la Moda de São Paulo Mucha Moda Fashion Week Dario Mittmann

