Jorge Luis Salinas vuelve a Milán con su colección otoño-invierno 2026 para la Semana de la Moda

Jorge Luis Salinas rinde homenaje al Perú con cada desfile que ofrece en Milán. Desde el año pasado, el diseñador peruano participa del calendario oficial del Milán Fashion Week, una de las vitrinas más importantes en la industria de la moda. En esta plataforma, Salinas ha presentado colecciones inspiradas en el Señor de Sipán y la Danza de Tijeras, dando como resultado piezas de ensueño tejidas a mano por artesanas locales de distintas provincias del Perú como Huánuco, Puno, Huancavelica, entre otras.

Salinas sigue tejiendo su historia con orgullo: anunció en redes sociales que volverá a Milán para presentar su colección otoño-invierno 2026. “Una nueva historia que contar”, escribió sobre una hoja de papel acompañada de lápices, borrador y tajador.

Salinas confirmó su participación en Milán Fashion Week 2026.Fuente: Instagram @jsalinas.pe

Esta noticia ya había sido adelantada hace unos meses en el programa Mucha Moda de RPP, y confirma su consolidación en la plataforma italiana con un propósito claro: promover su cultura a través de su creatividad y su pasión por la moda.

Durante la entrevista, Salinas también reflexionó sobre la importancia de presentarse en un escenario internacional: “Milán es diferente porque tiene mayor apertura. Los europeos son un público distinto: aprecian la cultura, el arte, y eso te favorece porque cuando presentas una colección, lo asimilan con gratitud, porque saben de dónde proviene. Eso a mí me gusta”, comentó con emoción.

Nuevos proyectos de Jorge Luis Salinas

Este desfile no es el único proyecto que el creativo prepara para sus seguidores. Salinas reveló que trabaja en una colección de invierno junto a Falabella, que verá la luz en marzo del próximo año. “Estamos diseñando las prendas desde cero; no copiamos las tendencias que se ven en todos lados”, finalizó.