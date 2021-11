Desde el Auditorio Cielo de Los Olivos, la Red Bull Batalla transmitirá la final nacional de Plaza de Reyes a través de su canal este domingo 7 de noviembre. | Fuente: Twitter

Por primera vez, Red Bull Batalla transmitirá la final nacional de Plaza de Reyes a través de su canal este domingo 7 de noviembre. El colectivo limeño que tiene como representantes a Nekroos y Piero Pistas, podrá verse en todo el mundo por medio de YouTube.

Esta vez, la RB llegará hasta el Auditorio Cielo de Los Olivos y el público podrá presenciar las batallas como antes. Lo que se rescata de este evento es que la entrada es libre, solo que hay capacidad para 150 personas cuidando los protocolos de seguridad establecidos por el Minsa.

¿Quiénes son los pre clasificados para la final nacional de Plaza de Reyes 2021?

Son 24 los que participarán en la final nacional de Plaza de Reyes 2021:

Piero Pistas, Loko Free, Skill, BlackCode, Kian, Carlitos, KG, Xilo, Fox, Letras Tarapoto, Zakia, Sumeria, Katacrist, Panchito, Ramset, Xplain, Diego Mc, Jair, Litzen, Venti, Braka, Capone, El Papicha y Camarenas.

Fecha y hora para ver la final de Plaza de Reyes 2021

El martes 12 de octubre se llevará a cabo la final de Plaza de Reyes 2021. La cita será en Lima desde las 6:00 p.m. (hora peruana).

¿Dónde ver EN VIVO la final de Plaza de Reyes 2021?

El evento EN DIRECTO será transmitido por Youtube a través de la cuenta de la Red Bull Batalla.

Final de Plaza de Reyes 2021: horarios en el mundo

Perú: 6:00 p.m.

Ecuador: 6:00 p.m.

Colombia: 6:00 p.m.

México: 6:00 p.m.

Chile: 8:00 p.m.

Bolivia: 7:00 p.m.

Venezuela: 7:00 p.m.

Argentina: 8:00 p.m.

Brasil: 8:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 7:00 p.m.

España: 2:00 a.m. del lunes 8 de noviembre

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x17 Historias de terror, Venom y otros desvaríos

En este episodio compartimos por qué nos gustan (o no nos gustan) las películas de terror. Antes, por supuesto, te damos nuestra opinión acerca de VENOM (y por qué quizás deberías reconsiderar verla si aún no lo has hecho), pasando por las cuestionables prácticas de una cadena de cine y hasta de la canción criolla hablamos. Está variado el episodio, así que dale PLAY.