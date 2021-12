Después de un año tan complicado por la pandemia, los eventos culturales regresaron con restricciones para su reactivación. | Fuente: Andina

El 2021 ha sido un año que fue golpeado muy fuerte por la pandemia de la COVID-19, sin embargo, tras la llegada de la vacuna se vio una especie de ‘luz al final del túnel’. Al estar todos más protegidos, el rubro de entretenimiento -uno de los más afectados- pudo volver a sus actividades manteniendo los cuidados necesarios y respetando los protocolos de bioseguridad.

Si bien aún no es con aforos al 100%, el cine, teatro, los conciertos y más dieron un gran paso al recibir público para sacar adelante esta reactivación cultural.

A lo largo de estos meses han combinado lo virtual con lo presencial, no obstante, aún quedan preguntas sobre cómo se ha dado este regreso, o qué tan difícil ha sido volver después de un año estar ‘acostumbrados’ a estar frente a una pantalla.

RPP Noticias conversó con artistas, organizadores de eventos, productores y promotores culturales para darnos una idea de lo que se vivió -y sigue viviendo- este 2021 y qué se espera para el 2022.

El Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú sigue trabajando en formato virtual proyectando películas nacionales por premio de su plataforma. | Fuente: Twitter | Centro Cultural PUCP

¿Cómo se ha dado la reactivación cultural este 2021?

Marco Mühletaler, director del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú, considera que este año ha sido de mucho aprendizaje. El paso de lo presencial a lo virtual fue -es y será- más sencillo que volver a lo presencial.

“Teníamos una sola vía para seguir consumiendo cultura, no nos quedaba otra. Hemos visto que hay algunas actividades como nuestros cursos y talleres de enseñanza cultural que se han enriquecido mucho, igual que el Festival de Cine, tuvo una performance muy positiva”, contó a RPP Noticias haciendo énfasis en lo digital.

Desde julio de este año, el Teatro Municipal comenzó a transmitir sus shows de manera digital y a medida que se ha ido reactivando el sector, dieron paso al formato híbrido en setiembre y octubre.

Bruno Ceccarelli, subgerente de artes escénicas e industrias culturales de la Municipalidad de Lima, comparte la idea de Mühletaler. "No debemos dejar la virtualidad de lado” ya que este formato les ha permitido llegar a más gente. "Nosotros reaccionamos como todos a abocarnos a poder generar que el ciudadano pueda hacer uso de sus derechos culturales”, dijo.

Pedro Iturria, presidente de la asociación cultural Playbill y creador de la productora teatral La Ira Producciones, indica que la modalidad virtual este año generó cierta rentabilidad: "Ya no hay escenografía en la que se tenga que invertir y está el tema del alquiler del teatro también. Las campañas comerciales han cambiado. El uso de material impreso se redujo al 100% ahorrando costos significativamente. Optar por obras peruanas con Playbill entre dramaturgos y compositores nos permitió crear un flujo económico que benefició a más artistas nacionales y nos permitió trabajar de cierta manera más libres".

Sin embargo, no todo es tan fácil como parece que ya que el reto más importante de la virtualidad es medir el comportamiento del consumidor. “Conocer la clave para llegar al público en la hora exacta y con los canales adecuados -qué quieren ver ahora, en qué momento comenzar una función- sirvió para crear una rutina de trabajo más clara. Todo esto es mientras nos adecuamos a las normas del ministerio y mientras aprendemos el nuevo comportamiento del consumidor postpandemia que es aún incierto y cambiante", añadió. Además, "lo virtual se convierte en un anexo a lo presencial. En lo posible es un canal de visualización que nos da ingresos extras que antes no teníamos en cuenta", dijo viendo la parte positiva de la situación que vivimos actualmente.

Guillermo Castañeda, productor de la FMS Perú, liga de freestyle nacional, explicó que la primera temporada de este evento se dio por Internet, pero ahora con el regreso de lo presencial, la responsabilidad es el doble: “Nosotros hicimos el primer año de la FMS solo transmitiendo y nos esforzamos en ese evento y el apoyo de las marcas hizo que pudiéramos sacar a flote el proyecto, eso, por un lado. Ahora que hemos vuelto a tener público, es otra cosa”.

El vía crucis de los artistas

Este año ha sido crucial para los artistas -cantantes, bandas, orquestas-, quienes han tenido que ingeniárselas porque "el show debe continuar". Muchos se han reinventado, se han vuelto expertos en conciertos digitales y su regreso ha sido "volver a empezar".

Daniel F comentó a RPP Noticias que la situación es muy difícil, pero es algo con lo que tenemos que convivir. "La cosa se está dando en medio de muchos riesgos… Riesgo para el organizador, riesgo para los músicos, riesgo para el público… El aforo limitado, el peligro que no vaya nadie a tu show, todo es un riesgo", contó. Asimismo, este cambio de vivir entre lo virtual y presencial generó muchas complicaciones. "La ausencia de estar en un escenario (frente a un público) por tanto tiempo, puede ocasionar algunas complicaciones, sobre todo dentro de aspectos esencialmente físicos", agregó.

La misma situación la sufrió Mauricio Mesones, ya que desde el 2020 su orquesta vivió un impacto fuerte en materia económica porque "no es lo mismo tocar para 10 mil que para 2 mil, no regresaremos al 100%". El regreso de los shows y conciertos, "es un trabajo conjunto entre los que organizan, nosotros los artistas y el público que va a disfrutar el show. Ha sido difícil reactivarse, no nos enseñaron esto", señaló el cantante de cumbia.

Mariale Salazar, vocalista de You Salsa, comentó que tuvieron que "empezar desde cero". "No sabemos bien cuándo va a terminar esto (la pandemia), por un momento parece que todo está regresando a la normalidad y luego volvemos a retroceder, dentro de la industria musical hay una gran incertidumbre".

Han sido dos años en lo que la orquesta de salsa tuvo que adecuarse a los conciertos virtuales. "Nos hemos desempeñado muy bien a nivel de redes sociales, hemos generado presentaciones de manera virtual desde el 2020, pero nos va a tocar sobrevivir si la cosa se pone fea otra vez".

El caso de los actores no ha sido diferente. Manuel Gold resaltó que, a pesar de que no estén presencialmente al 100% sobre las tablas, tienen que seguir vigentes para "no quedar en el olvido": "La idea es seguir acercando el teatro peruano y, de alguna manera, experimentar con nuevos lenguajes y tecnologías. Es momento de probar cosas y, cuando esto pase, el teatro volverá. Volveremos a los escenarios y a la experiencia como la conocemos".

Karina Jordán vio este año como un reto porque, como actriz, necesitaba darle la misma emoción al público virtual, tal y como lo hubiera hecho de manera presencial: "El desafío es el mismo de tocarles el corazón función a función. Eso estuvimos haciendo", dijo en relación a las obras de teatro digitales que hizo por Zoom.

Mauricio Mesones tuvo un concierto presencial en el Gran Teatro Nacional a inicios de diciembre donde presentó su disco "Viaje Tropical". | Fuente: Facebook | Mauricio Mesones

El regreso del público

A mediados de este año se confirmó el regreso del público a todo evento cultural de manera presencial. No obstante, su asistencia significó una tarea complicada para los artistas, quienes vivieron en carne propia lo que es estar sin ese contacto en este contexto de la pandemia.

El pasado 7 de diciembre, el cantante nacional Mauricio Mesones presentó su disco "Viaje Tropical" en el Gran Teatro Nacional y estuvo en el escenario junio a Miki González y Agua Marina. Este regreso fue "algo espectacular" ya que si bien se adecuó a la pandemia para no perder ese calor, así sea virtual, con la gente, "nada pudo reemplazar al público presencial".

"Cuando empezó la pandemia, me adecué de la mejor manera y ahora más con el regreso del público. Con el grupo tuvimos el honor de formar parte del primer concierto presencial este año en el Cusco y pudimos conectar con la gente. Hace poco también en el GTN y es una sensación que nadie nos la va a quitar", contó.

Daniel F ha tocado en la Cúpula de las Artes a fines de noviembre y "los nervios me invadieron un poco, aunque al final todo resultó increíblemente bien", indicó. "El cariño de la gente es inenarrable, ayuda mucho a la hora de este reencuentro. El regreso del público hará que nos esforcemos más", añadió.

De igual manera, el gestor cultural Pedro Iturria vio el regreso del público como una oportunidad ya que 'Japan, el musical', fue la primera obra en regresar después de la cuarentena. Se iba a estrenar en el 2020 con nueve personas en el elenco, pero optaron por reducirlo a tres y con 45 minutos de presentación cada uno. ¿Qué significó? Pues les permitió hacer doble función teniendo un aforo similar al real. "Fue un tiempo prudente para estar en un auditorio con las mascarillas puestas para el público", contó.

¿Qué se espera para el 2022?

La pandemia ha dejado grandes lecciones a todos los que se dedican al rubro de entretenimiento. Entonces, ¿qué se puede esperar del 2022 con un año lleno de aprendizaje?

Mauricio Mesones no ve con optimismo la presencialidad de los conciertos para el próximo año, entonces, ¿cómo ve el sector musical? "Yo lo veo golpeado, no lo veo muy bien porque obviamente el sector ha sido uno de los más golpeados, no regresaremos al 100%", dijo el cantante.

Por otro lado, la vocalista de You Salsa se siente más esperanzada en lo que le depara a la orquesta y al rubro en sí. "Si bien es raro tocar con mascarillas, por el lado de los músicos, lo hemos disfrutado al máximo y seguimos trabajando en eso, en ser una orquesta disruptiva, darle a la gente algo que no se espera de nosotros".

Daniel F cuenta que "no tiene la menor idea" de qué es lo que le depara el 2022 a la reactivación cultural. Pero imagina que el sector musical "va a hacer todo lo posible por salir adelante". Además, augura "un buen aluvión de excelentes propuestas sonoras para el año que viene".

Teniendo en el radar al cine y el teatro, el director del Centro Cultural de la PUCP, Marco Mühletaler espera que la gente pueda volver a confiar en estos espacios porque respetarán todos los protocolos. Para ello, se puso un reto: integrar lo virtual y lo presencial. ¿Para qué? Para “no solo tener dos ofertas por separado, sería muy fácil, el trabajo está en complementar estos dos universos. Eso es lo rico y lo más difícil”, sostuvo.

Bruno Ceccarelli, subgerente de artes escénicas de la Municipalidad de Lima cree que aún no hay mucho apoyo para que el Teatro Municipal sea "presencial en su totalidad" porque "hay muy poca ayuda, pero creo que poco a poco se va a ir retomando eso”. El formato híbrido continuará el próximo año por una cuestión de incertidumbre. “Se tiene que activar el sector privado en el apoyo a iniciativas culturales", agregó.

Pedro Iturria, creador de la productora teatral La Ira Producciones, produjo este 2021 unas cinco obras a las que consideró "un éxito", pese a las limitaciones. "Cada estreno que he realizado este año ha significado para muchos artistas, su primera función poscuarentena y la conexión con el público ha sido fenomenal".

Para el otro año, junto a Playbill, ya tiene lista una programación que dará a conocer muy pronto por redes sociales. "Los principales centros culturales que tienen sus propias producciones ya tienen todo programado, como nosotros. Muchos colegas también ya tienen planificado muchos proyectos", sostuvo. "Hay que trabajar aún en una formación de públicos poscuarentena que esté confiado en adquirir sus entradas sin miedo. Pase lo que pase no debemos dejar de crear y trabajar", añadió.

NUESTROS PODCASTS