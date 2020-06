Nekroos participó a la Red Bull On line 2020 y perdió frente a Yartzi de Puerto Rico. | Fuente: Facebook

Durante la exhibición de la Red Bull Batallas de Gallos On line, el peruano Nekroos confesó que no participará en la edición de Perú este año. Después de la pregunta de Kapo 013, el host del evento aseguró que este no es su momento.

“No creo que vaya este año, no tengo muchas ganas. Quiero volver sí, tengo planeado volver, pero este año decidí desde el inicio que no iba a ir. Este año comenzó con muchos eventos y si vuelvo a Red Bull, lo haré al 100%, y enfocado en ganar. Para el otro año quizá”.

Cabe resaltar que Nekroos iba a participar en la FMS Perú 2020 y pudo servir para prepararse y así seguir su carrera para la Red Bull Batalla de Gallos en el 2021.

RED BULL ON LINE 2020

Nekroos, rapero peruano, se enfrentó en la Red Bull On line 2020 contra Yartzi de Puerto Rico el pasado viernes 12 de junio. En esta ronda 4, fue el participante de la isla quien resultó vencedor.

Como se recuerda, habrá 4 exhibiciones más cada viernes, el próximo que se realizará será el 10 de julio, luego vienen 2 semifinales y posteriormente la gran final. El gallo ganador se enfrentará a los campeones anteriores: Zaina, Skone y Skiper.

¿NOS VAN A GANAR?

Una de las rimas más recordadas el Team Perú en el 2019 fue "¿Nos van a ganar?". Precisamente, Jaze contó en RPP como crearon esta popular frase.

"Nosotros nos habíamos estado juntando y practicábamos haciendo una línea cada uno y en la parte trap tratábamos de jugar con los tiempos. No queríamos hacer línea, línea, línea como estuvimos haciendo, sino queríamos dividir los patrones lo más pequeños que se podía", explicó Jaze.

Asimismo, comentó que fue Nekroos quien le dijo a él y a Choque: "¿Nos van a ganar?". Y ellos lo siguieron.

"Entonces ahí mismo en el escenario (México), Nekroos nos dijo: '¿Nos van a ganar?'. Y nosotros lo seguimos. Eso se volvió tendencia la primera fecha. De ahí lo volvimos hacer en Chile y se volvió como un sello del equipo de Perú. Me dio mucho gusto que en la fecha en Perú nosotros decíamos: '¿Nos van a ganar?' y las más de 12 mil personas gritaban lo mismo. Fue una sensación impresionante", agregó.