Marithea se perfila y se prepara para la Red Bull Final Internacional 2021 que se realizará en Chile. | Fuente: Red Bull Content Pool | Fotógrafo: Maximiliano Blanco

La Red Bull Final Internacional 2021 tendrá una representante y es Marithea. La colombiana de 23 años que ganó la nacional de Colombia, se convirtió en la primera mujer, en los últimos 14 años, en participar en esta internacional, y la segunda en la historia.

“Mi expectativa es estar en el podio”, confesó a RPP Noticias. Si bien estarán los mejores representantes de otros países, la freestyler ha venido practicando desde hace mucho ya que la constancia en los eventos le ha servido para seguir en la brega.

“Me siento tranquila, no porque piense que voy a ganar y eso, sino porque uno no puede estudiar un día antes del examen. Falta poco y hay que relajarse, pero también hay que ponerse a estudiar”, dijo.

Marithea es de la nueva escuela y ya ha ganado eventos importantes como la Red Bull Batalla, Combate Freestyle y más, por lo que ahora asegura con orgullo que puede llamar “colegas” a quienes considera sus ídolos.

“He evolucionado mucho, he intentado corregir falencias, tengo más experiencia, más confianza. El freestyle me ha permitido conocer muchas personas, mis ídolos ahora son mis colegas, me acercó mucho a la gente desde otro punto de vista, aprecié mejor las cosas”, sostuvo.

La colombiana Marithea nos cuenta cómo se prepara para la Red Bull Final Internacional 2021 que se realizará en Chile el sábado 11 de diciembre. | Fuente: RPP Noticias

Con miras a ganar Supremacía MC 2021

Después de la Red Bull Final Internacional que es el 11 de diciembre, Marithea vendrá a Perú para Supremacía MC que se realizará al día siguiente, el domingo 12. Si bien es la primera vez que batallará en suelo peruano, con tan solo 23 años, Marithea ve con buenos ojos la posibilidad de llevarse el trofeo de campeón. No obstante, prefiere que, en la primera ronda, sean sus colegas quienes la escojan.

“Prefiero que me elijan y no tener la responsabilidad. Que ni Nekroos ni Chuty me escojan”, dijo sin dejar de sonreír.

Asimismo, destacó el talento que los freestylers peruanos y comentó cuáles son los mejores para ella:

“Nekroos me explota la cabeza, Stick y Jair Wong son personas que tienen mucho que dar. Los dos últimos tienen demasiados títulos en Perú. Nekroos y Skill, son lo máximo, y Jaze, mira sus minutos, podría mencionar a toda la FMS Perú. Es una cosa que no se ha visto antes, hay mucho nivel”, contó.

