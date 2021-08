Red Bull Internacional 2021: Chile vuelve a ser sede de la Final Internacional después de 6 años. | Fuente: Red Bull Content Pool | Fotógrafo: Marcos Ferro

Chile vuelve a ser la sede del evento de freestyle más importante de habla hispana: La Final Internacional de la Red Bull Batalla 2021 después de 6 años de que se realizara en Santiago. Como se recuerda, el 2020 el país sureño cedió su lugar para que por primera vez, República Dominicana sea testigo de este magno encuentro donde Rapder se coronó como ganador.

Los mejores MCs de Chile, Argentina, Colombia, Costa Rica, México, Ecuador, República Dominicana, España, Estados Unidos, Uruguay y por supuesto de Perú, junto al podio de 2020 -Rapder, Skone, y Aczino- se disputarán el título de campeón.

Este sigue siendo un fenómeno global porque mantiene un balance entre lo tradicional e inesperado. Este año, el formato de los clasificados ha sido centralizado en Twitch, donde los mejores artista de cada región se enfrentan en frente de un jurado para determinar quién avanzará a representar a su país.

Cabe resaltar que previo a la Final Internacional de la Red Bull Batalla 2021, aún quedan ocho Finales Nacionales incluyendo la de Perú el próximo 25 de septiembre. Conoce la lista según tu país.

La Final Internacional de #RedBullBatalla vuelve al país más rapero del mundo. https://t.co/QOWDFNUje6 — #RedBullBatalla (@redbullbatalla) August 24, 2021

Finales Nacionales de la Red Bull Batalla 2021

Ya se llevó a cabo la de Uruguay (10 de julio) que tiene como representante a Hammer, México (24 de julio) donde Skiper salió campeón y P8 en Costa Rica (7 de agosto).

04 septiembre - Chile

11 septiembre - Colombia

18 septiembre - Estados Unidos

25 septiembre - Perú

02 octubre - España

16 octubre - República Dominicana

30 octubre - Argentina

13 noviembre - Ecuador

¿Quién ganó la Red Bull Internacional 2020?

La final entre Skone (España) y Rapder (México) fue una de las más candentes en este evento de la Red Bull Internacional 2020. El mexicano resultó vencedor y tras escuchar su nombre como campeón, rompió a llorar.

Muchos lo llaman el “sucesor de Mau”, sin embargo, el rapero asegura que quiere forjar su propio camino para seguir llevando el freestyle a todos los rincones del mundo. Es la primera vez que Rapder tiene su cinturón y como dijo Serko Fu: “Ha entrado al Olimpo de los ganadores”.

Tanto el nuevo ganador como Skone tienen su pase asegurado para la Final Internacional de la Red Bull 2021, asimismo, el tercer puesto, Aczino, también tiene ingresa automáticamente a la lista de competidores tras vencer a Éxodo Lirical.

