MCs pose for a portrait prior to the Red Bull Batalla de los Gallos National Finals in Lima, Peru on September 23, 2021. | Fuente: Enrique Castro-Mendivil/Red Bull Content Pool | Fotógrafo: Enrique Castro-Mendivil

La Red Bull Batalla activó la votación desde este martes 16 de noviembre para que el público vote su freestyler favorito entre todos los que quedaron segundos en las Finales Nacionales y quien reciba más votos ganará una plaza directa a la Red Bull Internacional 2021.

“El Mejor Segundo”, nombre que lleva la votación, estará activa hasta el 23 de noviembre. En el caso de Perú, el subcampeón fue Litzen por lo que tiene la oportunidad de medirse nuevamente en una internacional en el 2019 tras salir campeón. Cabe resaltar que justamente en 2019 en una edición similar, el público escogió a Jaze y así tuvimos dos representantes en la internacional disputada ese año en Madrid.

¿Cómo votar por Litzen para "El mejor segundo"?

1. Ingresa al link: https://www.redbull.com/pe-es/mejor-segundo-2021

2. Escoge a Litzen o a tu freestyler favorito.

3. Dale clic y ¡listo!

Subcampeones de la Red Bull Batalla 2021

- Wordplay (Uruguay)

- RC (México)

- SNK (Costa Rica)

- Jokker (Chile)

- Airon (Colombia)

- MC Betho (Estados Unidos)

- Litzen (Perú)

- Sweet Pain (España)

- Metricoh Flowster (República Dominicana)

- Jaff (Argentina)

- Eppico (Ecuador)





El trujillano Litzen, campeón peruano en 2019, quedó este 2021 como subcampeón tras caer en la final ante Stick en la Red Bull Perú de este año. | Fuente: Red Bull Content Pool

¿Dónde es la Red Bull Internacional 2021?

Viña del Mar sí tendrá festival. Tras anunciar que Chile volverá a ser sede de la Final de la Red Bull Internacional 2021, la Quinta Vergara será el lugar donde albergará a los competidores que buscarán destronar a Rapder, el último campeón.

Como se recuerda, en el 2015, el país sureño hizo vibrar a todos los extranjeros y lugareños en un gran evento. Esa vez, fue en la Plaza La Paz, en la comuna de Recoleta, donde Arkano (España) levantó el cinturón de vencedor.

El espacio estuvo repleto ya que era la primera vez que se realizaba una Final de la Red Bull internacional al aire libre desde su creación en el 2005. En aquella ocasión, el chileno Tom Crowley se enfrentó al español y no pudo dejar el título en casa.

Han pasado seis años desde ese momento y Chile volverá a recibir a los mejores exponentes del freestyle de cada país.

