Jeanpierre Choquecahuana Ramos, más conocido como Choque en el mundo del freestyle, es bicampeón del Red Bull Perú. | Fuente: Red Bull Batalla

La gran final de la Red Bull Internacional 2022 ya inició y una de las batallas esperadas por el público era la de Choque y Rapder. Tras una réplica, el jurado le dio la victoria al mexicano. La primera ronda constaba de un 8x8 temática compartida con 3 entradas por MC donde el peruano estuvo por encima de su par, aunque la agitación le jugó una mala pasada, pues no conectaba bien las rimas.

El segundo round era de 4x4 libre con 6 entradas por MC y estuvo parejo para los freestylers. Luego vino la réplica y el beat de DJ Dmandado fue con mucho flow, cosa que los complicó. No obstante, el jurado vio mejor a Rapder, por lo que le dieron la victoria.

En los años que se viene realizando la Red Bull Internacional, ningún peruano a logrado pasar de octavos de final. En redes sociales, los fanáticos tienen comentarios divididos, ya que algunos consideran 'tongo y localismo' la elección del mexicano.

"Rapder tiene un montón de tiempo hasta su batalla de cuartos para aprender a rapear dentro de la base", "La vi más de Choque la verdad. A Rapder le costó acomodarse al beat", "La segunda base se los comió a los 2, solo que Choque se agitó más rapido y por eso ganó Rapder", "Parece que los peruanos tienen que hacer el doble para ganar", fueron algunos de los mensajes que se puede leer en Twitter.

Jurado de la Red Bull Internacional 2022

1. Stick (Perú)

2. Blazzt (Chile)

3. Piezas (España)

4. Marithea (Colombia)

5. Klan (Argentina)

DJ Dmandado en la final de la Red Bull Internacional 2022

¡Un peruano más en la Red Bull Internacional 2022! DJ Dmandado, encargado de poner los beats en la FMS Perú y en diferentes circuitos nacionales, está presente en el evento de freestyle más grande de Latinoamérica.

Esta es la primera vez que un DJ de Perú pisa un certamen de esta magnitud por lo que, tras su anuncio, Aarón Velásquez -su nombre verdadero- pensó que era una broma, pero después entendió que era cierto.

“Meses atrás me habían comentado para participar en la Final Nacional de Chile, pero después me dijeron que se había cancelado eso. Después de la Final Nacional de Perú me llamaron y me dijeron: ‘Dmandado, has sido seleccionado para la Final Internacional de México’. Yo pensé que era una broma. Me pareció muy chévere y me dejó sin palabras en ese momento. Yo dije: ‘se me cerró una puerta, pero se me abrió una ventana’. Estoy súper feliz de ir a disputar esto y a darle con todo”, dijo en entrevista con la Red Bull Batalla.

