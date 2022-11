Aarón Velásquez es un conocido productor musical, pero cuando se sube al escenario y pone las manos en los platos, se convierte en DJ Dmandado. | Fuente: Twitter

¡Un peruano más en la Red Bull Internacional 2022! DJ Dmandado, encargado de poner los beats en la FMS Perú y en diferentes circuitos nacionales, estará presente en el evento de freestyle más grande de Latinoamérica.

Esta es la primera vez que un DJ de Perú pisa un certamen de esta magnitud por lo que, tras su anuncio, Aarón Velásquez -su nombre verdadero- pensó que era una broma, pero después entendió que era cierto:

“Meses atrás me habían comentado para participar en la Final Nacional de Chile, pero después me dijeron que se había cancelado eso. Después de la Final Nacional de Perú me llamaron y me dijeron: ‘Dmandado, has sido seleccionado para la Final Internacional de México’. Yo pensé que era una broma. Me pareció muy chévere y me dejó sin palabras en ese momento. Yo dije: ‘se me cerró una puerta, pero se me abrió una ventana’. Estoy súper feliz de ir a disputar esto y a darle con todo”, dijo en entrevista con la Red Bull Batalla.

Para esta edición de la Red Bull Internacional 2022 que se realizará en el país azteca, DJ Dmandado tendrá que poner la pista en cada batalla.

"A mí me ha demorado muchos años estar donde puedo estar en este momento. Trato de posicionarme como uno de los mejores DJ's en el mundo del freestyle y creo que poco a poco lo voy a lograr con mucho esfuerzo y disciplina”, sostuvo.

El peruano @DJ_Dmandado será el DJ de la Final Internacional de #RedBullBatalla 2022 https://t.co/fYjLzn1anL Nos vemos el 10 de diciembre en vivo desde el Palacio de los Deportes de Ciudad de México. pic.twitter.com/i8C4GGOlE4 — #RedBullBatalla (@redbullbatalla) November 16, 2022

El proceso creativo de DJ Dmandado

DJ Dmandado viene trabajando con sus creaciones desde 2009, pero la FMS Perú le ha brindado esa pantalla para demostrar que su música va a otro nivel y le ha permitido la internacionalización. Sin embargo, a pesar de que ya tiene experiencia, considera que fusionar música peruana con hip-hop es cosa de otro mundo.

"Primero se tiene que ver qué se va a hacer, como si vas a samplear (tomar una muestra de un sonido grabado para reutilizarla) o hacer una creación, después trato de implementar cosas. Así como puedo hacerlo en un solo día, puedo tardar semanas porque no me siento seguro, quizá porque tengo que perfeccionarlo o no me gusta cómo quedó", agregó.

La FMS Perú tiene hasta el momento seis jornadas en su segunda temporada, pero desde el año anterior, su trabajo ha sido reconocido por sus colegas como los DJs Zone y Stuart de Argentina, así como el español Verse. Este es el primer torneo internacional en el que va a participar, pero antes de ser reconocido sus compañeros y freestylers le brindaron su apoyo y sabían que pronto estará representando a Perú en estos eventos:

"Me dijeron que algún día mi trabajo iba a ser recompensado y yo confío, eso paso a paso se va ir dando. Tengo fe", destacó DJ Dmandado en entrevista con RPP Noticias a medidados de 2022.

