La agenda cultural de la segunda semana de febrero 2023 está recargada. En parte, debido al Día de San Valentín que ha conseguido que muchas empresas y organizaciones programen actividades para celebrar el amor y la amistad el próximo 14 de febrero.

En ese sentido, hay presentaciones que anticipan la fecha de los enamorados, como el concierto "Amor y motivos" que ofrecerá Lucía de la Cruz el próximo 11 de febrero en el Teatro Peruano Japonés. En un comunicado de prensa, la cantante criolla también anunció que en marzo saldrá a la luz su nuevo disco.

Mientras, en su show de este sábado, De la Cruz prometió la presencia de Los Morunos, Bárbara Romero y su agrupación cultural África Negra. "Los espero con amor, adelantándonos a la fecha inolvidable que es el Día del Amor y la Amistad", señaló. La cita es a las 8 p.m. y las entradas están disponibles en Teleticket.

El tributo a U2 y el unipersonal de Johanna San Miguel

Otro concierto, programado para el viernes 10 de febrero a las 9 p.m., es el que ofrecerá la banda 4U, que le rinde tributo al grupo británico U2 en el lounge bar Cocodrilo Verde (Francisco de Paula Camino 226, Miraflores). Los asistentes podrán oír canciones emblemáticas como 'New Year's Day', 'With or Without You', 'Vertigo', entre otras. Además, habrá un homenaje a Muse.



Por otro lado, este sábado 11 de febrero también estará disponible en La Cúpula de las Artes el unipersonal "Se busca marido cama adentro", protagonizado por Johanna San Miguel. Una obra que además se prolongará a dos fechas más: el 18 y 25 del presente mes. Los precios de las entradas, que se consiguen en Teleticket, están desde S/ 50.50.

"Tengo muchas cosas nuevas que contar…Como ya he dicho antes, mi show es una catarsis de todo lo que ha pasado en mi vida", dijo la conductora de 'Esto es Guerra' en una nota de prensa. En su espectáculo dirigido a un público mayor de 18 años, los espectadores podrán ver en escena a los famosos personajes de San Miguel: Queca, La Mujer Maravilla y Candy.

El festival de cine para niños

El Británico Cultural, por su parte, tiene preparada una programación ideal para los más pequeños de la casa. Desde el 15 al 18 de febrero, se llevará a cabo la novena edición del Festival Internacional de Cine para Niños (CINI).

Más de 20 producciones audiovisuales, entre cortos, medios y largometrajes, se presentarán en el Cultural Station de Miraflores y los diferentes auditorios de la institución. Allí se reunirán participantes de Brasil, México, España, Alemania, Colombia, Malta, Polonia, Francia, Kenia y Perú.

En esta novena edición, se abordarán historias que tienen a niños, niñas y adolescentes como personajes principales, quienes atravesarán mil aventuras y con quienes el público podrá conectar y aprender de ellos. Estas producciones tendrán importantes temáticas que giran en torno al bullying, los sueños, el amor, la curiosidad de los niños, la familia, entre otros.









Asimismo, se desarrollará una actividad especial el jueves 16 de febrero a las 7 p.m: el webinar ‘Hacer cine familiar en Perú: retos y desafíos’, cuyo moderador será Claudio Cordero, director artístico del CINI, quien conversará con Fernando Villarán, director de la película peruana ‘Papá Youtuber’. Este conversatorio será transmitido por Zoom, previa inscripción.

Esta edición del CINI ofrecerá tres talleres especializados para desarrollar la creatividad de los niños y su amor por el séptimo arte. Con un costo de S/ 60, niños de 10 a 14 años, podrán asistir el 16, 17 y 18 de febrero al Británico Cultural (Bellavista 531, Miraflores) para aprender las herramientas básicas para poner en práctica sus aptitudes artísticas.

Por último, Jorge Cerda, creador del proyecto Plastifiguras, estará a cargo de dos talleres de moldeado en plastilina. Dirigido a niños de 8 a 12 años, cada uno tiene un costo de S/ 20. Para más información, los interesados pueden escribir a mcuba@britanico.edu.pe.

San Valentín: Celebra el amor con un taller de clown

La productora Colores Clown desarrollará el domingo 12 de febrero un espacio denominado 'Celebra el amor - Taller de clown para parejas'. Un full day que busca desarrollar nuevas habilidades efectivas de comunicación, recrear la pasión, la atracción y la intimidad que unió a los actuales enamorados.

Este taller tiene una duración de un día dividido de la siguiente manera: dos horas en la mañana, de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. y, por la tarde, desde las 3:00 p.m. hasta las 5:00 p.m.

La preventa ya está disponible hasta este 4 de febrero a través del WhatsApp 954 027 054. Se entregará constancia de participación y nariz de clown a todos los participantes.





Cartelera de cine

No debe olvidarse que para San Valentín nunca falta una buena película. Por ello, la agenda cultural recoge la cartelera de cine que cada jueves se renueva. Estas son las cintas disponibles en las salas de cine desde el 9 de febrero:

- '¡Asu Mare! Los amigos'

- 'Titanic' (3D - Reestreno por sus 25 años)



- 'La caída del vuelo 461'

- 'La resurrección de las brujas'

- 'Tár'

- 'Devotion'





