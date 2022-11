Jair Wong no es el único peruano que estará en el 'Torneo de plazas' ya que Willy, freestyler de Huancayo, peleará por ganar un puesto en México. | Fuente: Composición

La Red Bull Batalla 2022 realizará el 'Torneo de plazas', una competencia previa a la Final Internacional para que el ganador pueda lograr un cupo para luchar por el cinturón de campeón. Esta vez, Jair Wong defenderá su título ya que el año pasado salió campeón. Además, él no es el único representante peruano ya que Willy, freestyler de Huancayo, peleará por ganar un puesto en México.

¿Quiénes participan en el Torneo de Plazas de la Red Bull Batalla 2021?

1. Jair Wong - campeón de Plaza de Reyes (Perú)

2. Wolf - campeón de Perros de Calle (Argentina)

3. Hander - cuarto lugar del Torneo de Plazas

4. Jesus LC - campeón de Gold Battle en España

5. Willy - campeón de RapTonda (Perú)

6. Gabo - campeón de RapQuicia (Costa Rica)

7. Gonzo - campeón de Shaolin Battles (México)

8. Jin Blacke -campeón de The One (Guatemala)

9. Airon - campeón de Código de Barras (Colombia)

10. Gabriel - campeón de Frentea (Panamá)

11. Sage, campeón de DEM Battles Mid Season (Chile)

12. Mito, campeón de El Eje de la Rima (Argentina)

13. Hery con H de Fuego Impro (Puerto Rico)

14. Zticma de El Club de la Pelea (México)

15. Argón seleccionado de la Clasificatoria Final

16. Mister H seleccionado de la Clasificatoria Final

Conoce fecha, dónde y cómo ver a Jair Wong y Willy en el 'Torneo de plazas', donde el MC que resulte ganador será el participante número 16 de la Red Bull Final Internacional 2022.

Este sábado transmitiremos el Torneo de Plazas de #RedBullBatalla 2022 en vivo por https://t.co/ZTi5ZhaZH5 ¿Quién ganará?



16:00 🇺🇸

17:00 🇲🇽🇬🇹🇨🇷🇳🇮🇸🇻🇭🇳

18:00 🇪🇨🇵🇪🇨🇴🇵🇦

19:00 🇻🇪🇩🇴🇧🇴🇨🇺🇵🇷

20:00 🇦🇷🇺🇾🇨🇱🇵🇾

00:00 🇪🇸 pic.twitter.com/bNljHXrGsw — #RedBullBatalla (@redbullbatalla) November 21, 2022

Fecha y hora para ver el Torneo de plazas

El sábado 26 de diciembre se llevará a cabo el 'Torneo de plazas' previo a la Final Internacional de la Red Bull Batalla 2022. La cita será a las 6:00 p.m. (hora peruana)

¿Dónde ver EN VIVO el Torneo de plazas?

El evento EN DIRECTO será transmitido por Youtube a través de la cuenta de Red Bull Batalla, también por Facebook y Twitch.

Torneo de plazas 2022: horarios en el mundo

Perú: 6:00 p.m.

Ecuador: 6:00 p.m.

Colombia: 6:00 p.m.

México: 6:00 p.m.

Chile: 8:00 p.m.

Bolivia: 7:00 p.m.

Venezuela: 7:00 p.m.

Argentina: 8:00 p.m.

Brasil: 8:00 p.m.

Estados Unidos: 4:00 p.m.

España: 12:00 a.m. (domingo 27 de diciembre)

Perú estará presente en la Red Bull Internacional 2022

¡Un peruano más en la Red Bull Internacional 2022! DJ Dmandado, encargado de poner los beats en la FMS Perú y en diferentes circuitos nacionales, estará presente en el evento de freestyle más grande de Latinoamérica.

Esta es la primera vez que un DJ de Perú pisa un certamen de esta magnitud por lo que, tras su anuncio, Aarón Velásquez -su nombre verdadero- pensó que era una broma, pero después entendió que era cierto:

“Meses atrás me habían comentado para participar en la Final Nacional de Chile, pero después me dijeron que se había cancelado eso. Después de la Final Nacional de Perú me llamaron y me dijeron: ‘Dmandado, has sido seleccionado para la Final Internacional de México’. Yo pensé que era una broma. Me pareció muy chévere y me dejó sin palabras en ese momento. Yo dije: ‘se me cerró una puerta, pero se me abrió una ventana’. Estoy súper feliz de ir a disputar esto y a darle con todo”, dijo en entrevista con la Red Bull Batalla.

Para esta edición de la Red Bull Internacional 2022 que se realizará en el país azteca, DJ Dmandado tendrá que poner la pista en cada batalla.

"A mí me ha demorado muchos años estar donde puedo estar en este momento. Trato de posicionarme como uno de los mejores DJ's en el mundo del freestyle y creo que poco a poco lo voy a lograr con mucho esfuerzo y disciplina”, sostuvo.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x07 HOUSE OF THE DRAGON: no esperábamos nada, pero nos está dando todo

La precuela de Juego de Tronos ha hecho que vuelva el romance de esperar cada domingo en la noche. Laura Amasifuén, Diego Pajares Herrada y David Honores comentan los 9 episodios de esta primera temporada como una suerte de previa del final de temporada de este domingo. Tú pasa y escucha, no más.