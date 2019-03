Los álbumes Panini de la Copa América son muy buscados por los coleccionistas. | Fuente: AFP

Hablar de Panini (1961) es hablar de una de las editoriales más grandes y prestigiosas del mundo, líder en el rubro de colecciones de figuritas. Los álbumes Panini, pese a ser muy conocidos por sus ediciones de los Mundiales, abarcan distintas temáticas, como dibujos animados, historietas, películas, educación y hasta religión. Pero, definitivamente, su gran basa está en el fútbol.

Incluso dentro del deporte rey, los álbumes Panini tienen gran variedad, lanzándose año a año colecciones dedicadas a clubes, ligas locales, campeonatos interclubes, torneos de selecciones y hasta curiosas compilaciones a modo de anuario (las llamadas colecciones FIFA 365). La Copa América, como tal, no podía estar excluida.

Sin embargo, pese a ser el torneo de selecciones más antiguo del mundo, solo hay cinco colecciones oficiales Panini de la Copa América (seis, si incluimos la venidera colección 2019). Así, ante el próximo estreno del álbum Panini -este martes 26 de marzo-, hacemos un repaso a estas auténticas joyas que todo coleccionista de álbumes quisiera tener en su poder.



-Selecciones de América 2011

No llevaba el nombre oficial de Copa América, pero es considerado el primer álbum Panini del torneo. La copa, realizada en Colombia, tuvo una serie de problemas de organización y la Conmebol estuvo a punto de cambiar la sede debido a problemas de seguridad en el vecino país. Para colmo, Canadá y Argentina declinaron su participación y se llamó en reemplazo a Costa Rica y Honduras. Estos inconvenientes se vieron reflejados en el álbum Panini.

En diálogo con RPP Noticias, el periodista y coleccionista Jack Hurtado, presidente del Museo Coleccionables de Fútbol, detalló que el álbum incluyó a Canadá y Argentina, dejando afuera a sus reemplazantes en el torneo. Además, por temas de licencias, no aparecieron ni Ecuador ni Perú.

“Es uno de los álbumes más difíciles de la Copa América, el primero que existe y uno de los más cotizados en el mercado internacional. Este álbum solo salió en Colombia, Venezuela, Brasil y en México, lo que lo vuelve muy cotizado. En el mercado, puede llegar a los mil soles”, resaltó.



Un jovencito Johnnier Montaño aparece en el álbum de la Copa América del 2001. | Fuente: Jack Hurtado Valera

-Copa América 2007

Para la Copa América 2007, disputada en Venezuela, Panini ya tenía los derechos del torneo y el álbum se lanzó con el nombre oficial, logos y las selecciones participantes. Sin embargo, esto no impidió que el álbum de aquel año esté exento de inconvenientes.

Hurtado Valera resaltó que en aquel año la editorial Salo tenía los derechos de las selecciones de México y Chile, lo que causó un auténtico quebradero de cabeza para Panini. “No pudo publicar Panini la Selección de México completa, figura a figura, ni la Selección chilena, figura por figura. Lo que hizo, en el caso de Chile, fue publicar el cuerpo entero de los jugadores, algunas imágenes en acción, para no dejar de tener esta Selección en su álbum”.

El caso de la Selección de México fue más dramático, ya que en los sobres de figuritas no aparecieron los cromos de los jugadores mexicanos, pese a que en el álbum había espacio dónde pegarlos. “Panini Venezuela, que en esos momentos era muy fuerte, publicó una plancha oficial de la Selección mexicana que solo se vendió ahí a través de Tu Barajita, que era la distribuidora oficial de Panini en Venezuela”, comentó Hurtado.

O sea, si no conseguías esa plancha de figuritas, literalmente no podías completar la colección. “Si no conseguías la planchita, históricamente tu álbum quedaba incompleto, solo con la bandera. Fue algo que muchos criticaron”, recordó.



El actual alcalde de La Victoria, George Forsyth, aparece en el álbum de la Copa América 2007. | Fuente: Fernando Chuquillanqui

-Copa América 2011

El álbum Panini de la Copa América 2011, organizada por Argentina, no tuvo los inconvenientes de las ediciones anteriores, pero sí tiene anécdotas que lo hacen especial. Por ejemplo, Japón aparece en el álbum, ya era uno de los países invitados, pero poco antes del inicio torneo se retiró debido al terremoto y tsunami que azotó el noreste de la isla.

Esto obligó a la organización a invitar a Costa Rica en su reemplazo, pero el álbum ya había sido publicado. Lo que hizo Panini en este caso fue lanzar una planchita de figuras a modo de actualización con los integrantes del elenco ‘tico’.

“En su reemplazo (de Japón), se editó una plancha especial y salieron a circulación figuritas oficiales de Costa Rica. Recuerdo que acá las regalaba (el diario) Depor, tanto la hoja como las cuadrotas con cada uno de los jugadores costarricenses que completaban el álbum”, comentó Jack Hurtado.

El coleccionista resaltó que en Uruguay salió una edición especial de este álbum, que incluía páginas y figuritas inéditas. Estos cromos fueron distribuidos en el país sudamericano junto con unos alfajores de la marca Portezuelo, que era propiedad de Panini.



Japón aparece en el álbum, pese a que al final no llegó a participar en el torneo. | Fuente: Fernando Chuquillanqui

-Copa América 2015

Pese a que la organización de la Copa América 2015 -realizada en Chile- tuvo ciertos inconvenientes (Japón y China estuvieron voceados como participantes, pero declinaron sus invitaciones), el álbum Panini oficial del torneo se editó casi sin problemas.

En esta colección se incluyó, aparte de las diez selecciones de la Conmebol, a los invitados México y Jamaica (que debutó en el torneo). Además, esta fue la primera vez que se editó una versión en tapa dura de un álbum de la Copa América.

Al igual que la edición del 2011, en Uruguay se lanzó una versión especial con páginas y figuras inéditas. “Estos álbumes tenían unas páginas especiales para colocar los cromos extras, lo que convertía estas ediciones en colecciones de lujo y coleccionables a mil”, resaltó Hurtado.



Paolo Guerrero ha aparecido en todos los álbumes Panini de la Copa América editados hasta la fecha. | Fuente: Fernando Chuquillanqui

-Copa América Centenario

La Copa América Centenario se jugó en 2016 en Estados Unidos, para conmemorar los cien años del torneo, el más antiguo de selecciones del mundo. Para este campeonato, la Conmebol invitó a seis selecciones de la Concacaf (Estados Unidos, Costa Rica, Haití, Jamaica, Panamá y México)

Debido a la cantidad de equipos participantes, este es el álbum de la Copa América con más cromos hasta la fecha (452 figuritas). Además, al ser una edición conmemorativa, en las hojas finales incluía un repaso de los anteriores torneos, entre los que aparece un cromo del campeonato ganado por Perú en 1975.

Tal como en la versión de 2015, el álbum de la Copa América Centenario también tuvo una edición en tapa dura que fue muy buscada por los coleccionistas.



Pese a no haber acudido al torneo, Claudio Pizarro fue incluido en la Selección Peruana. | Fuente: Fernando Chuquillanqui

Anécdotas de los álbumes Panini de la Copa América

-Paolo Guerrero es el único jugador peruano que aparece en todos los álbumes Panini de la Copa América sacados hasta la fecha, con excepción del 2001 que, como ya mencionamos, no incluyó a nuestra Selección por temas de licencias.

-El actual alcalde de La Victoria, George Forsyth, aparece como parte de la Selección en el álbum de la Copa América de 2007. En aquella época, defendía las sedas de Alianza Lima.

-Entre los 21 jugadores peruanos incluidos en el álbum de la Copa América Centenario, solo aparecen los mundialistas Pedro Gallese, Luis Advíncula, Christian Ramos, Yoshimar Yotún, Renato Tapia, André Carrillo, Jefferson Farfán, Christian Cueva, Paolo Hurtado y Paolo Guerrero.

-El colombiano Johnnier Montaño, que desfiló por varios clubes peruanos, aparece en el álbum de 2001 en la Selección de Colombia. El volante llegó a aquel torneo como una de las promesas del balompié cafetero.

-La Copa América de 2004, realizada en Perú, no cuenta con un álbum oficial de Panini. “Esa Copa América quedó como un hueco en la historia”, resaltó Jack Hurtado.

-A diferencia de los álbumes del Mundial, que sacan versiones Gold y Platino, los álbumes de la Copa América no tienen ediciones especiales, salvo las rarezas aparecidas en Uruguay que mencionamos líneas arriba.

-Para los álbumes de la Copa América, Panini no lanza actualizaciones generales, tal como lo hace para la colección del Mundial, salvo excepciones como la comentada de Costa Rica en el torneo de 2011.



Brasil 2019 Este martes 26 de marzo llega al mercado el álbum Panini de la Copa América Brasil 2019. La colección llegará en dos versiones: tapa dura y tapa blanda, tal como pasó con el álbum Rusia 2018. Esta semana se realizó la presentación oficial del álbum, en el que Óscar Pizarro, vocero oficial de Panini, consideró que “es momento de que vuelva la pasión” por el coleccionismo, tal como ocurrió el año pasado. “Si somos la mejor hinchada del mundo, tenemos que tener este álbum. Es el álbum que los peruanos nos merecemos”, resaltó.