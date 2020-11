Ximena Llosa lanza su libro de recetas | Fuente: Instagram

La reconocida chef Ximena Llosa cumple uno de sus más grandes anhelos en una publicación que reúne las recetas más queridas por sus seguidores, así como nuevas creaciones que aún no han visto la luz.

“Quiero contagiarles mi pasión por la cocina. Decirles que cocinar es un acto de amor y un buen plan para disfrutar con la gente que uno quiere”, comentó Ximena Llosa, quien está a punto de hacer realidad uno de sus más grandes sueños: "Cocina con Ximena".

Llosa, a quien le encanta cocinar y, sobre todo, compartir sus tips y recetas, inició estudiando hotelería y turismo para posteriormente seguir con cocina en Italia y Francia.

Desde aquel momento supo lo que quería: cocinar y, además, enseñar. Comenzó dictando en grupos pequeños en la casa de su padre y luego continuo en Montemar, el instituto donde había estudiado.

Ximena ha vivido en diferentes partes del mundo; como Brasil, Colombia, Chile, Estados Unidos y México, lo cual le ha permitido enriquecer su conocimiento y experiencia culinaria.

También ha trabajado en "Astrid y Gastón" y en "Café Bohemia", dos lugares reconocidos por su excelente cocina peruana. Asimismo, en el extranjero, ha tenido la oportunidad de cocinar en diferentes restaurantes como Papageno; en Genova, Italia, Forlino; en Giarolo di Montacuto; en Italia y en A Figueira Rubayiat ,en Sao Paulo, Brasil.

La conductora de "Ximena en Casa", uno de los programas más queridos del Perú, trata de enseñar y demostrar que no se necesita de muchas horas para elaborar un buen plato.

En medio de una pandemia y un año completamente atípico, ve materializado su más grande anhelo: su propio libro. "Cocina con Ximena" reúne sus más grandes éxitos; como la receta del pie de limón, las galletas y los brownies, así como nuevas delicias y aquellas que se hicieron famosas durante la cuarentena.

Ximena, quien considera que cocinar no es tarea difícil, invita, a través de esta publicación, a animarse y meterse a experimentar en la cocina.

“Siempre he creído que todos podemos cocinar y si no, al menos podemos intentarlo. Además, he comprobado que personas que nunca antes habían soñado en cocinar lo han hecho y les ha gustado. Entonces, ese es mi objetivo principal”, mencionó.

El libro contiene recetas fáciles de hacer y una limpieza visual que permite comprender el paso a paso de cada preparación. Cuenta con el lindo diseño de Paloma Nieri y las fotografías de Jimena Agois. "Cocina con Ximena" es práctico, contiene recetas reales y todos los tips de Ximena, pues ella siempre se ha caracterizado por compartirlo todo.

El libro de Ximena Llosa “Cocina con Ximena” se encuentra a 49.90 soles en tiendas Tottus.

